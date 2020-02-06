▲ 萬里消防分隊新建廳舍動土，預計2021年6月完工提升救災救護能量。（圖／新北市消防局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜6日主持消防局萬里分隊新建工程開工動土典禮，期勉大樓落成後提升當地救災救護效能，並感謝促成此項建設的地方人士，同時他也呼籲萬里區民眾，嚴謹面對武漢肺炎疫情，落實防疫工作，守護北海岸旅遊重地。

新北市消防局指出，萬里分隊舊有廳舍建物狹小老舊，無法容納新式救災車輛裝備，後覓得萬里區免費停車場可作為消防廳舍使用，經過長期與地方的溝通，各界人士奔走協助，最後取得近八成民意的支持，順利開工興建。

▲ 侯友宜出席主持消防局萬里分隊新建工程動土典禮，期許強化地方災害防救功能及效率。

位處萬里精華中心地段的新建4層樓分隊大樓，預計2021年10月落成，侯友宜表示，這棟新大樓啟用後，在不影響救災的前提下，歡迎里長們善用四樓的空間，與居民共享；活用公共場所，讓萬里區生活更便捷，也是市府的責任。

針對日前鑽石公主號郵輪遊客於日本被檢出為武漢肺炎確診病例，往前追溯曾在北台灣遊覽，侯友宜嚴正呼籲，這批遊客曾到訪新北市的九份及野柳，即使事先不知情，市府獲得訊息後，立即全面啟動因應措施。

侯友宜在第一時間責令觀旅局及衛生局向中央反映，目前尚在釐清確切路徑；也要求全部可能路經的場所，進行全面消毒，包含九份老街及萬里區的餐廳。他再次強調，防疫只能多做、先做，不能不及。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▲ 消防局萬里分隊新建工程動土，未來提供萬里地區更優質安全的保障。