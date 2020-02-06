▲ 落實行動治理走訪萬里區座談，侯友宜傾聽基層地方民意。（圖／新北市民政局提供）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜6日走訪萬里與里長面對面座談，針對偏鄉活動中心興建及水利建設議題與地方對話。其中，中幅里長何寶環提案希望能將既有瑪鋉溪水岸步道再作延伸，侯友宜於現場說明整個瑪鋉溪水系規劃，並聽取民意，將此建議納入治理計畫，有望於2020年8月核定啟動。

何寶環里長表示，這次提案地域屬市轄河川瑪鋉溪中下游範圍，每逢大雨，瑪鋉溪水就極易溢淹至臨溪農田，因此建議將該步道延伸銜接至淨水場，全長約900公尺，以保護農耕地及環境營造。

水利局表示，目前既有步道於萬里里國中橋至中幅里忠福橋全長約1公里，綜合考量後，將此建議納入整體瑪鋉溪水系治理規劃「環境營造」章節，將於2020年5月召開第2次地方說明會，邀請里長及地方人士共同參與聽取地方竟見。

侯友宜說，朝大家要的方向、對的方向去規劃，透過討論凝聚地方共識是才是最重要的。後續瑪鋉溪治理計畫預計在8月核定，屆時配合核定計畫推動，一定打造市民休閒樂活水岸休憩路廊及生態環境。

民政局長柯慶忠表示，2020年行動治理座談已辦理坪林、石碇、永和及萬里4場次，截至目前，各區提案數量較去年首輪提案數大幅降低逾7成，也可看出地方對市府的肯定，「行動市府」持續跑在第一線，一步步努力完成市民心願。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。