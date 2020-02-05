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淡海輕軌「靠北車站迎財氣」　新北慶元宵送發財錢母、五鼠提燈

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▲ 淡海輕軌送發財錢母、五鼠提燈慶元宵 滬尾櫻花稼期健走8日登場。（圖／新北捷運公司提供）

▲ 淡海輕軌送發財錢母、五鼠提燈慶元宵，滬尾櫻花稼期健走8日登場。（圖／新北捷運公司提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2020庚子年的財位在北方，新北捷運公司在春節期間，結合全台鐵道系統最北端車站淡海輕軌崁頂站，推出「靠北車站迎財氣」活動，現場發放金山財神廟過爐加持的錢母，廣受好評。即日起至8日元宵節當天，只要民眾搭乘淡海輕軌至V01輕軌紅樹林站，即可索取限量5000份的錢母還有新北五鼠提燈，替新的一年注入滿滿財運。

2月8日元宵節即將到來，全台各地皆有相關燈會活動，淡海輕軌也將從2月6日起，在V01輕軌紅樹林站，提供限量1000份的「2020新北鼠年小提燈」。這次提燈是新北市政府以古典名著七俠五義以及鼠年為主題發想，並結合市府相關政策，一共推出鑽天鼠、撤地鼠、翻江鼠、錦毛鼠及穿山鼠等5款提燈。

▲ 淡海輕軌送發財錢母、五鼠提燈慶元宵 滬尾櫻花稼期健走8日登場。（圖／新北捷運公司提供）

▲ 淡海輕軌送金山財神廟過爐加持的錢母。

新北市政府為了響應環保，此次提燈採用無光源設計，讓民眾可以在提燈內放入適當大小的手電筒、手機或是其它具有照明功能的設備，至於不便到現場領取的民眾，也可以至新北市民政局網站下載列印剪裁，自製提燈。

此外，淡水櫻花季已經開跑，即將登場的滬尾櫻花稼期健走活動，總長約3公里，民眾於8日上午8時開始，可在起點普學禪寺或搭乘淡海輕軌至V03淡金鄧公站於滬尾櫻花大道的出入口，索取限量3000份的闖關券後，在四個活動站點，闖關小遊戲成功獲得戳章，再至終點三空泉休閒農場附近，兌換限量的櫻桃花手繪碗組。活動當天淡海輕軌也會一併在V03淡金鄧公站，提供發財錢母以及2020新北鼠年小提燈讓民眾索取。

金山財神廟過爐加持錢母及2020新北鼠年小提燈索取資訊：2月6日至2月8日可於淡海輕軌V01紅樹林站服務台索取，每人限領一份；2月8日滬尾櫻花稼期健走活動當天，於淡海輕軌V03淡金鄧公站限量發放。錢母共計5000份、提燈1000份，發完為止。滬尾櫻花稼期健走闖關券索取辦法：2月8日上午8時，搭乘淡海輕軌至淡金鄧公站出站領取（限量400份），或於普學禪寺領取（限量2600份）。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▲ 淡海輕軌送發財錢母、五鼠提燈慶元宵 滬尾櫻花稼期健走8日登場。（圖／新北捷運公司提供）

▲▼ 新北市政府一共推出鑽天鼠、撤地鼠、翻江鼠、錦毛鼠及穿山鼠等5款提燈。

▲ 淡海輕軌送發財錢母、五鼠提燈慶元宵 滬尾櫻花稼期健走8日登場。（圖／新北捷運公司提供）

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