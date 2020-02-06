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日籍藝人田中千繪帶逛新北燈會　彩繪睡魔金魚燈籠重溫兒時回憶

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▲ 日籍藝人田中千繪帶逛新北燈會 彩繪睡魔金魚燈籠重溫兒時回憶。（圖／新北市民政局提供）

▲ 日籍藝人田中千繪帶逛新北燈會，彩繪睡魔金魚燈籠重溫兒時回憶。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2020新北燈會－家金鼠喜」將於2月7日至3月1日在新北大都會公園一連舉行24天，除了傳統花燈，還有來自日本的青森睡魔以及大仙市紙風船帶來東洋風情。《保庇新北市》封面也特別邀請日籍藝人田中千繪搶先體驗，並與花燈職人千葉作龍彩繪睡魔金魚燈籠重溫兒時回憶。

田中千繪表示，她從小常就常和家人參加日本各地慶典，對青森睡魔祭印象深刻，睡魔臉部栩栩如生的表情很有戲劇張力，還有大家隨著鼓聲與音樂節奏擺動也非常有祭典氣氛，現在不用搭飛機回日本就可在新北燈會觀賞到，真的很開心。

獲獎無數花燈職人千葉作龍打造新北「鎌倉五郎」睡魔

這次新北燈會的青森睡魔「鎌倉五郎」，是由獲6次田村磨獎、3次睡魔大獎及多項知事獎，現年73歲的日本知名花燈職人千葉作龍特別為新北市所作，取材「歌舞伎十八之內 暫」故事的「鎌倉五郎」，不但可祈求五穀豐收、平安健康，還兼具勉勵世人以「善」為本，「為善最樂」的意象。

千葉作龍說，相傳青森睡魔祭是由七夕祭典的放水燈演變而來，與津輕當地習俗融合後，變成以紙、竹、蠟燭做的燈籠，後來並演變成將炎熱夏季中所產生的睡意比喻為睡魔並驅除的儀式。最能展現睡魔精神的就是睡魔臉部，當點亮睡魔時，驚人及震撼力的臉部表情總是令人難忘。

▲ 日籍藝人田中千繪帶逛新北燈會 彩繪睡魔金魚燈籠重溫兒時回憶。（圖／新北市民政局提供）

▲《保庇新北市》封面日籍藝人田中千繪帶逛新北燈會。

彩繪金魚燈玩金鼠彈珠台　田中千繪：新北燈會好拍好玩好有趣

另外，睡魔金魚燈籠也是青森睡魔祭的一大特色，起源於日本人流行飼養的「輕津錦鯉魚」，是祭典中讓小朋友手持的可愛燈籠，也在新北燈會以美麗燈牆與民眾見面，千葉作龍也教田中千繪彩繪睡魔金魚燈重溫兒時快樂回憶。

在青森睡魔旁的則是大仙市的「紙風船」，像極大形天燈的「紙風船」，彩繪圖案展現濃濃日式風情。出生彩妝世家的田中千繪說，新北燈會日本花燈與臺灣花燈各具特色及美感，不論是青森睡魔、大仙市紙風船，還有彩繪燈廊都美極了，絕對能滿足大家拍好拍滿。

此外，在「金鼠彈珠台」的互動花燈區，田中千繪更是滾動發光球體玩得不亦樂乎，直邀大家一定要來體驗，而且每個周末假日還有精彩表演，及客家、原民、觀光工廠手作體驗，更可喝咖啡賞花燈，讓人心情大好。

田中千繪也特別推薦燈會2月14日情人節活動，當天與情人到燈會指定地點打卡還可兌換先嗇宮加持的月老紅線及品嘗咖啡。她說，臺灣的月下老人在日本非常出名，許多人還專程來台灣求紅線，情人們可要把握放閃機會喔。

7日點燈秀加精彩表演　歡迎搭乘大眾運輸工具賞燈

民政局長柯慶忠表示，新北燈會每年都吸引上百萬遊客參訪，今年結合精緻度、趣味性、異國風等元素，打造五大特色，除「新北10景」主燈及日本青森睡魔、大仙市紙風船外，還有120公尺濃濃年味的彩繪燈廊及互動花燈增添趣味，精緻燈組無論日拍夜拍都精彩。

另外，7日開幕點燈還有熱舞男團Luxy Boyz、日本睡魔「火之祭」慶典舞者、台灣最強網紅團體「七月半」、三重在地國際級舞團「宋坤傳藝」、人氣啦啦隊女團Rakuten Girls帶來精彩表演，歡迎闔家搭乘大眾交通運輸工具，到新北大都會公園賞燈拍照打卡。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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