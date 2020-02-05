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榮民張用九92歲冥誕捐1500萬　庇護新北助棄受虐兒完成遺願

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▲ 榮民張用九92歲冥誕捐千萬 庇護新北助棄受虐兒完成遺願。（圖／新北市政府提供）

▲ 榮民張用九92歲冥誕捐千萬，庇護新北助棄受虐兒完成遺願。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市長侯友宜5日出席「張用九老先生遺產捐贈育幼機構儀式」代表新北市的孩子對張老先生表達最深的感謝與敬意。張用九老先生晚年甚至決定將遺產近1500萬元全數捐出，指定給棄虐兒少之兒童社福機構。侯友宜勉勵受贈的機構務必發揮善款的最大功效，讓張老先生對棄虐兒的愛永無止境的傳承。

侯友宜指出，張老先生於1929年出生於安徽，後在海軍服役，一生守護台灣，為國家犧牲奉獻，並未娶妻生子，並且對棄虐兒少時常關懷，晚年甚至決定將遺產近1500萬元全數捐出，指定給棄虐兒少之兒童社福機構，將愛永遠留在這塊深愛的土地，而今天也正好是張用九老先生92歲冥誕，大愛與奉獻精神值得被永遠紀念。

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▲ 榮民張用九92歲冥誕捐千萬 庇護新北助棄受虐兒完成遺願。（圖／新北市政府提供）

▲ 張用九老先生晚年甚至決定將遺產近1500萬元全數捐出。

侯友宜勉勵在場五家受贈機構：愛心育幼院、大同育幼院、約納家園、普賢慈海家園與榮光育幼院的代表，務必善用張老先生的愛心，並讓受贈兒少充分了解張用九的故事。

大同育幼院院長黃劍峯代表五家機構致詞，他表示這筆善款是他擔任院長以來收過最高的數額，這對機構全體同仁以及安置兒少帶來莫大鼓舞。他們也將秉持張老先生對弱勢兒少的關懷，幫助監護孩童們發展才藝、進行心理創傷輔導以及協助自立，讓他們能夠獨立並迎向嶄新的人生。

今日會場兩側佈置許多安置機構兒少的繪畫作品，表達他們對張老先生的感謝與緬懷，其中一位就讀高三、長期受監護的學生提到，由於張用九先生的愛心，讓她能夠使用自立基金，不必擔心大學教育費，她會專注學習，期望未來自己也有能力幫助他人，感謝張老先生偉大的付出，讓她擁有了更多機會及溫暖。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▲ 榮民張用九92歲冥誕捐千萬 庇護新北助棄受虐兒完成遺願。（圖／新北市政府提供）

▲ 會場兩側佈置許多安置機構兒少的繪畫作品，表達他們對張老先生的感謝與緬懷。

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