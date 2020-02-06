　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

販毒怕被逮推女友出面「自己躲車內」　警溯源跟監逮膽小男

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼膽小男推女友出面交易販毒仍被警查獲。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲膽小男推女友出面交易販毒仍被警查獲。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陳豐德／新北報導

新北市1名陳姓男子販毒時為避免遭警方查緝，竟唆使黃姓女友出面跟「下線」交易，自己則躲在車子裡面監控，新北市刑大經跟監埋伏，4日趁陳男與友人外出時將他逮捕，從他身上起獲大量海洛因、安非他命等毒品，全案依法照毒品危害防制條例送辦。

新北市刑大偵三隊日前破獲毒品案件，向上溯源後發現出面交易毒品是1名女子身影，再經擴大追查，發現41歲陳姓男子因毒品案件遭到通緝，為順利從事販毒行為，擔心在外行動容易遭警方攔查，竟指使黃姓女友與毒品下線面交，自己則在後方車內監控。

▲▼膽小男推女友出面交易販毒仍被警查獲。（圖／記者陳豐德翻攝）

黃女前日因其他案件落網，4日下午見時機成熟，趁陳男外出準備進行毒品交易時，在板橋區長壽街公園旁將他逮捕，並起獲海洛因55.11公克，安非他命244.56公克及5萬元現金；一旁同行的42歲蕭姓友人也被警方查出遭到發布通緝，查獲持有安非他命4公克及愷他命0.5公克，警詢後將兩人依毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

市警局毒品查緝溯源中心指出，從陳姓男子身上查獲海洛因塊封緘方式精良，疑似透過專業機器加工以利存放，將持續追查毒品來源及背後販毒網絡，防止毒品危害擴散。

▼警方發現海洛因塊以真空狀態封存，疑經特殊加工。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼膽小男推女友出面交易販毒仍被警查獲。（圖／記者陳豐德翻攝）

►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

殺彎失敗驚悚影片曝！泰山重機騎士跨雙黃線遭貨車輾過　送醫搶救身亡

想搖我男友？8+9妹不爽情敵亂叫「寶貝」竟集體霸凌　全慘遭肉搜關版

舊手機成汽車之眼！1個APP升級Level2.5自動駕駛「秒省3萬元」

ET快訊
直擊／武漢返台隔離242人！北部檢疫所「1輛救護車」載人直奔
桃園再爆2居家隔離者到處亂跑！1男「帶女兒吃飯」到案喊：關1
徐正文包機多3人被罵翻！交大法律教授「是嚴重的刑事犯罪」：可
台灣爭取加入WHO防疫　國台辦：民進黨「以疫謀獨」不會得逞
反送中+武漢肺炎！維珍澳洲航空宣布：將永久中止香港航線
徐正文讓確診台商「搭便車」混上包機？3隻病毒登台…男星爆氣開
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

亂傳武漢肺炎「第八例在XX醫院」　雲林男遭罰3萬緩起訴

郵輪曾停靠！鑽石公主號爆20人確診武漢肺炎　基隆港連2日全面大消毒

網紅評知名鳳梨酥超難吃　「批過頭會不會被告？」…預言成真

桃園再爆3居家隔離者到處亂跑　男「帶女兒去吃飯」到案喊：關11天好悶

人妻奔摩鐵爽啪…綠帽夫怒告！小王辯「知道她有小孩不知有老公」

國道特約拖吊車雲林快速道路突起火！駕駛迅速停靠驚險跳車

販毒怕被逮推女友出面「自己躲車內」　警溯源跟監逮膽小男

機車加裝6顆藍色LED燈罰900　法官判免罰：不影響安全

「免費發放兒童口罩」是假訊息！　桃園男到案辯：我善意轉傳

氣女友提分手盜IG貼壞壞照　男友遭求償80萬喊窮「我深愛她」

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

《女鬼橋》全新預告

向防疫人員致敬「謝謝您守護大家」　台北101連2天暖點燈：請保重自己

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

小屁狗歐告～愛玩「掛狗坐騎」 給朋友載著跑...特殊玩法網笑噴

撞上休旅車後斗！機車失控反彈　遭對向大貨車輾「臟器外露」亡

亂傳武漢肺炎「第八例在XX醫院」　雲林男遭罰3萬緩起訴

郵輪曾停靠！鑽石公主號爆20人確診武漢肺炎　基隆港連2日全面大消毒

網紅評知名鳳梨酥超難吃　「批過頭會不會被告？」…預言成真

桃園再爆3居家隔離者到處亂跑　男「帶女兒去吃飯」到案喊：關11天好悶

人妻奔摩鐵爽啪…綠帽夫怒告！小王辯「知道她有小孩不知有老公」

國道特約拖吊車雲林快速道路突起火！駕駛迅速停靠驚險跳車

販毒怕被逮推女友出面「自己躲車內」　警溯源跟監逮膽小男

機車加裝6顆藍色LED燈罰900　法官判免罰：不影響安全

「免費發放兒童口罩」是假訊息！　桃園男到案辯：我善意轉傳

氣女友提分手盜IG貼壞壞照　男友遭求償80萬喊窮「我深愛她」

彭政閔日本取經見高津臣吾　日媒：台灣球界的傳奇打者

亂傳武漢肺炎「第八例在XX醫院」　雲林男遭罰3萬緩起訴

郵輪曾停靠！鑽石公主號爆20人確診武漢肺炎　基隆港連2日全面大消毒

直擊／武漢返台隔離242人！北部檢疫所「1輛救護車」載人直奔醫院

比爾蓋茲基金會捐30億 對抗新型冠狀病毒疫情！

就決定是你了！Google與寶可夢公司合作　舉辦年度萌寵大票選

網紅評知名鳳梨酥超難吃　「批過頭會不會被告？」…預言成真

WHO矮化台灣稱「台北及周圍地區」　吳釗燮怒嗆：有什麼毛病？

貓熊寶寶雙手抱奶瓶「啾啾啾」狂吸　懷裡耍賴萌炸！

前英國拳王退役前放話揍3人　先KO維爾德再痛扁約書亞

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

社會熱門新聞

黑心口罩入侵！　檢調搜索查封97萬片

台南騎士揍人搶手機　轉頭落跑發不動機車

台南應召站上架「港澳新妹」　3小時後被消失

即／林口騎士超車後失控　遭貨車輾臟器外露亡

居家檢疫列管男外出　恐面臨15萬元重罰

女控前男友硬上性侵 男辯女同意才上陣

直播主控遭攝影師3P性侵　經紀人提誣告

陸妹來台難　應召業喊：業績掉5成

桃園再傳2居家檢疫者違規　衛生局從重裁罰

男為引人注意喊：我從武漢回來！300萬罰金讓他成為焦點

高鳳路「奪命待轉區」搭藍色帳篷

遭盜圖正妹網紅現身！她好氣：還收到不雅照

父過世母獲理賠960萬　8年後兒子討回186萬

不滿檢舉交通違規打檢舉達人

更多熱門

相關新聞

淡海輕軌送發財錢母、五鼠提燈

淡海輕軌送發財錢母、五鼠提燈

2020庚子年的財位在北方，新北捷運公司在春節期間，結合全台鐵道系統最北端車站淡海輕軌崁頂站，推出「靠北車站迎財氣」活動，現場發放金山財神廟過爐加持的錢母，廣受好評。即日起至8日元宵節當天，只要民眾搭乘淡海輕軌至V01輕軌紅樹林站，即可索取限量5000份的錢母還有新北五鼠提燈，替新的一年注入滿滿財運。

榮民張用九92歲冥誕捐1500萬

榮民張用九92歲冥誕捐1500萬

新北校園午餐增添異國南洋風味

新北校園午餐增添異國南洋風味

房價一度飆太快　新北唯一交易翻紅重劃區黑歷史曝光

房價一度飆太快　新北唯一交易翻紅重劃區黑歷史曝光

新北警察局公職人員財產申報公開抽籤

新北警察局公職人員財產申報公開抽籤

關鍵字：

販毒新北溯源刑大

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

怒轟台商包機「完全走樣」　蘇貞昌四點下令：台籍「弱勢優先」

熊熊新歡曝光！「驗肌蹭吻調情」全被攝

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

駭客駭入聯合國　放國旗寫Taiwan No1

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

3人突襲登機「其中1人就是肺炎確診」！焦糖哥哥爆氣

台灣基進：徐正文的淚滿滿中共味

武漢病毒所「39歲女所長」遭疑靠夫上位！6年升官史曝

莉婭親上火線開戰：靠北！

沒戴口罩逛市場！他「15秒被感染」武漢肺炎

福建毒王騙全村吃餐宴　害4000人隔離

世衛荒謬行徑再一樁　台灣改稱台北及周圍地區

更多

最夯影音

更多
首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺
不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面