販毒怕被逮推女友出面「自己躲車內」　警溯源跟監逮膽小男

▲膽小男推女友出面交易販毒仍被警查獲。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市1名陳姓男子販毒時為避免遭警方查緝，竟唆使黃姓女友出面跟「下線」交易，自己則躲在車子裡面監控，新北市刑大經跟監埋伏，4日趁陳男與友人外出時將他逮捕，從他身上起獲大量海洛因、安非他命等毒品，全案依法照毒品危害防制條例送辦。

新北市刑大偵三隊日前破獲毒品案件，向上溯源後發現出面交易毒品是1名女子身影，再經擴大追查，發現41歲陳姓男子因毒品案件遭到通緝，為順利從事販毒行為，擔心在外行動容易遭警方攔查，竟指使黃姓女友與毒品下線面交，自己則在後方車內監控。

黃女前日因其他案件落網，4日下午見時機成熟，趁陳男外出準備進行毒品交易時，在板橋區長壽街公園旁將他逮捕，並起獲海洛因55.11公克，安非他命244.56公克及5萬元現金；一旁同行的42歲蕭姓友人也被警方查出遭到發布通緝，查獲持有安非他命4公克及愷他命0.5公克，警詢後將兩人依毒品危害防制條例罪嫌移送偵辦。

市警局毒品查緝溯源中心指出，從陳姓男子身上查獲海洛因塊封緘方式精良，疑似透過專業機器加工以利存放，將持續追查毒品來源及背後販毒網絡，防止毒品危害擴散。

▼警方發現海洛因塊以真空狀態封存，疑經特殊加工。（圖／記者陳豐德翻攝）



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