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新北校園午餐增添異國南洋風味　侯友宜：透過飲食與世界接軌

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▲ 新北校園午餐增添異國南洋風味 侯友宜：讓學童透過飲食與世界接軌。（圖／新北市政府提供）

▲ 新北校園午餐增添異國南洋風味，侯友宜：透過飲食與世界接軌。（圖／新北市政府提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府教育局5日於私立東海高中舉辦「校廚教學營」，透過試辦學校的校廚培訓，讓學生藉由飲食認識各國飲食文化及人文特色。市長侯友宜特別前往慰勉為校園午餐營養、安全把關的校廚與營養師，並化身校廚，挑戰製作「泰式打拋豬」南洋風味美食。

侯友宜表示，新北市的新住民包括子女共有14萬人，是全國最多，為增加學子對異國飲食文化的認識，新北市從午餐開始做起，融入東南亞國家的特色飲食，讓同學從小就能在餐桌上跟世界交朋友，從美食文化了解其他國家的背景，也從餐桌上交談的過程中更認識彼此。

▲ 新北校園午餐增添異國南洋風味 侯友宜：讓學童透過飲食與世界接軌。（圖／新北市政府提供）

▲ 新北市舉辦「校廚教學營」。

侯友宜說，新北市2020年從7所自立廚房學校開始試辦，總共有包括越南、泰國、菲律賓、緬甸等7個東南亞國家的35道異國料理，讓學童品嘗這些風味獨特的南洋料理。

主廚林奕成親自示範7道東南亞料理，透過料理實作，幫助示範學校校廚及營養師將新元素融入校園午餐，運用香料變化出多層次口感，讓學子透過餐桌認識異國飲食文化，提升國際觀。

新北市教育局於2019年底編撰完成國際食譜教材手冊，內含越南、泰國、緬甸、柬埔寨、馬來西亞、印尼、菲律賓等7國共35道料理。寒假期間並特別辦理「校廚教學營」，透過料理實作教學，協助校廚與營養師規劃、交流校園午餐，融入新元素，以培養國際飲食教育種子學校。

教育局表示，2020年將在新北7所自立廚房學校（吉慶國小、秀峰國小、重陽國小、雙峰國小、中港國小、頂埔國小、蘆洲國小）試辦「每月一道東南亞料理」。未來校園午餐學童不僅吃得營養健康，也能藉由飲食認識各國的人文歷史與飲食特色，學習包容與尊重多元文化。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▲ 新北校園午餐增添異國南洋風味 侯友宜：讓學童透過飲食與世界接軌。（圖／新北市政府提供）

▲ 侯友宜挑戰製作「泰式打拋豬」。

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