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16人確診！單日飆5例創新高...寶瓶星號7日回台將「登船做發燒篩檢」

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記者邱茀濱／綜合報導

武漢疫情病例持續增加，中央流行疫情指揮中心6日晚間又證實確診3名病患，再加上下午公布的2例，即單日增加5例，創下新高，目前台灣共累計16名確診。此外，郵輪「寶瓶星號」今（7）日將回台，指揮官陳時中指出，會派人登船做發燒篩檢，若不幸有人確診感染，將盡速送醫隔離治療，其餘者則「留船隔離」，希望民眾少點批評，但不得不嚴厲檢疫。

中央流行疫情指揮中心公布新增的3例個案，其中2人為北部50多歲男性及50多歲女性，1月22日與另2名家人一同自香港轉機至義大利旅遊，2月1日再從香港轉機返台。陳時中研判2人在台灣有接觸感染的可能性很低，且過境時間相對短，因此在12小時飛機密閉空間感染的可能性最高。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

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▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝，下同）

至於案3，陳時中指出，是一名南部40多歲女性，她在1月21日至24日與另3位家人一同至澳門旅遊，依據個案潛伏期推斷是在澳門感染。陳時中表示，她1日出現各種症狀後，3日就醫因不符合通報條件，於是返家，但症狀持續，個案於5日再次就醫收治負壓隔離病房並採檢，經檢驗確診，但目前病情穩定，持續治療中。

另一方面，郵輪「鑽石公主號」日前傳出至少20人感染武漢肺炎，包括1名台灣籍60多歲女性。中央疫情流行指揮中心昨（6）日宣佈，即起禁止國際郵輪停靠我國港口，但卻傳出載了1709名台灣旅客的「寶瓶星號」郵輪，今（7）日將靠岸。

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

對此，指揮官陳時中指出，台灣人一定會讓他回來，船醫會先行進行病歷檢查，靠岸後會派人先登船做發燒篩檢，如果都沒症狀，就可以自主健康管理14天，但若有任何人發燒就直接在船上採檢送驗，其他人則留在船上做完檢查，如果檢驗單位確診是陰性，船裡沒有接觸史的可能，旅客就能回家做自主健康管理。

陳時中又說，若不幸有人確診，確診者依規定送醫院隔離相關治療，其餘則「留船隔離」14天。他還強調，絕對會讓台灣人回來，但為台灣社會考量，因此不得不嚴厲檢疫，希望民眾少點批評，不要互相攻擊。

根據統計，截至2月6日下午4點，國內共通報21名嚴重特殊傳染性肺炎個案；截至目前共通報1,307名個案，含16名確診、1,166名排除、82名初驗陰性、其餘仍待檢驗。

▲▼武漢肺炎,新型冠狀病度,口罩。（圖／路透）

▲武漢肺炎疫情全台拉警報。（圖／路透）

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