▲ 加強防疫配合中央統一指揮，基隆市府籲：民眾勿過度恐慌。（圖／ETtoday資料照）

記者郭世賢／基隆報導

有關1月31日停靠在基隆港的「鑽石公主號」郵輪，6日再出現10人武漢肺炎確診案例，基隆市政府表示，全力配合中央防疫中心的統一指揮，本府也加強消毒及重點防疫準備工作，已要求全市公有市場（含廟口夜市）及觀光景點，自行進行消毒清潔工作，並同時追蹤1月31日當天，基隆市排班之計程車司機、郵輪觀光專車司機的身體健康狀況，目前皆無疑似症狀。

交通處表示，1月31日鑽石公主號停靠基隆港西3-4碼頭，港區內排班為「基隆市觀光服務聯合促進會」，當日排班人員共15位，已連繫當日排班人員，目前皆無發燒、咳嗽等相關症狀。交通處已聯繫「基隆市計程車客運商業同業公會」、「基隆市計程車駕駛員職業工會」、「基隆市汽車駕駛員職業工會」三大公會，回報本府目前駕駛皆無發燒、咳嗽等相關症狀，如有發生將立即通報。

▲ 基隆市重要景點防疫狀況調查。（圖／基隆市政府提供，下同）

另外，翔翼旅行社於基港大樓設有服務櫃位，販售旅遊行程及旅客包租車服務，交通處也已確認，當日鑽石公主號無旅客購買旅遊行程及包租車，另有售出57張T88公車處郵輪觀光專車票券，當日排班之兩名司機，均依規定配戴口罩，車上也備有酒精消毒，目前了解均無相關症狀，不過為慎重起見，今日起均請其休假在家休息。

基隆市政府指出，針對重要觀光地區，市長林右昌已要求全市公有市場（含廟口夜市）及觀光景點之攤販與業者，自行進行消毒清潔工作，均已完成清潔消毒，廟口夜市管委會則預定於7日凌晨2時全面進行消毒，所有攤商也規範配戴微笑口罩（透明的口罩）。

基隆市政府表示，至於陽明藝術館，已向本府回報，相關人員目前無健康異常情形，並預定2月7日至2月16日閉館，進行館內全面消毒；海科館回報目前相關人員也無健康異常情形。

基隆港務公司向市府表示，已進行公司相關人員身體狀況調查，目前無異常通報；和平島公園業者則向本府表示，工作人員入園工作前，每日進行消毒及量測體溫等健康管理，目前相關人員無健康異常情形，請民眾不要擔心。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

▲ 基隆市各公有零售市場消毒情形。