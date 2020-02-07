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國台辦指我阻撓包機　陸委會半夜重話回：防疫絕非兒戲！

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▲▼大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

▲大陸委員會副主委兼發言人邱垂正。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／台北報導

首批247名武漢台商包機爆出名單爭議後，我方暫緩第二梯執行，行政院長蘇貞昌下達四點指示，強調「弱勢優先」，遭國台辦抨擊，「後續運送安排不斷受到台灣當局阻撓。」對此，我陸委會7日凌晨回應，對於陸方再次片面傳達無助於雙方溝通合作的有關言論，表達遺憾；並強調，防疫絕非兒戲。

這是近一周內，陸委會兩度在半夜，針對武漢台商包機事件發出聲明。陸委會表示，有關國台辦發言人6日晚間表示，「後續運送安排不斷受到台灣當局阻撓」，陸委會嚴正澄清，並非事實。

▲▼因應武漢肺炎疫情,武漢台商撤僑專機返台,預定執行接駁作業的機棚,專機抵達機棚。（圖／記者李毓康攝）

▲首批武漢台商包機爆出名單爭議。（圖／記者李毓康攝）

陸委會說，在首批接返人員於2月3日返台後，出現3位發燒、1位確診的情形，產生防疫的破口，足見陸方宣稱之防疫作為並未落實，也造成同機人員交叉感染風險，倘因此增加更多感染者，其嚴重後果不堪想像，明顯不符合雙方商定防疫為先之共識。

聲明強調，「面對疫情嚴峻，防疫絕非兒戲。」滯留人員接返作業，的確存在防疫上的風險，必須採取最高安全規格的防護作為，妥慎執行，接運過程相關操作絕對不能失之草率、便宜行事，這都需要雙方加強相關準備與協調合作。如果用已提交多少人的名單、必須於幾日之內運送完畢，這樣急就章、草率的處理方式，勢必造成疫情傳播風險遽增。

▲▼247台商返台前畫面。（圖／翻攝中新社）

▲247台商返台前畫面。（圖／翻攝中新社）

陸委會指出，我方早先已告知對方，須以於武漢短暫出差者、有慢性病患者、有長期特殊用藥與密切醫療照顧需要者（如：血友病等重大傷病），或老人、小孩等抵抗力較弱者為優先，也提交相關名單；結果上述對象多數多未在列，未能真正體現人道優先的原則。

對於國台辦指出，已在6日上午，將湖北979人申請名單交予台方，東航也據此提出6、7、8日共執行5班安排。陸委會重申，後續接返作業，必須提升防檢疫工作的確實度，必須優先接返人道弱勢對象，必須考量我方隔離收容場所能量，經過雙方溝通商定，才能有效推動下次的接返作業。

聲明最後說，兩岸關係特殊，希望陸方能夠放下政治思考，儘速回歸人道立場，落實防疫管控風險，讓滯留人員可以順利早日回台。

▼首批包機抵達桃園時，衛福部長陳時中親自穿著防護衣入場坐鎮指揮。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼武漢撤回247台灣人，衛福部長陳時中穿著防護衣入場。（圖／記者黃彥傑攝）

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