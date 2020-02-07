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因應武漢肺炎疫情　富邦產「從寬」認定旅遊不便險、醫療險理賠

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▲機場看板航班資訊。（圖／記者陳涵茵攝）

▲因應武漢肺炎疫情，富邦產放寬旅遊不便險、醫療險理賠認定。（圖／記者陳涵茵攝）

記者紀佳妘／台北報導

武漢肺炎疫情持續延燒，台灣目前將大陸全域列入二級以上流行地區，同時禁止國際郵輪靠泊台灣港口。富邦產險宣布，放寬旅遊不便險及醫療險理賠認定，不主張不便險中「五、因任何政府機關之法律規定或行政命令所致者」的除外條款，也就是說行程延誤時數達保單約定者即可理賠，醫療險也提高給付規格。

針對武漢肺炎疫情的影響，富邦產險已啟動關懷保戶措施，並於官網公告因應武漢肺炎的保險理賠應變作法，從優放寬旅遊不便險行程延誤不保事項「五、因任何政府機關之法律規定或行政命令所致者」的認定。

換句話說，不論旅遊當地（含轉機地）政府或台灣是否正式公告停航，保戶卻仍須繼續行程時，其行程延誤時數符合保單約定者將可獲得理賠，但若保戶於此時決定取消旅程，已經投保的旅平險可向本公司申請全額退費。

另在健康醫療方面，民眾如已投保定額住院醫療保險，因確診罹患武漢肺炎而住院接受診療，療程中若入住「負壓隔離病房」，將比照加護病房標準升等給付；另有購買外科手術保障的保戶，因治療必要施行插管處置，則比照氣切手術給付手術醫療保險金，提高保戶的保障規格。

富邦產險建議，民眾應參考旅遊警示及燈號相關資訊，如果無法避免遇上出差或海外行程，務必提前做好適足的保險規劃，投保時應注意所購買的「旅行平安險」與「旅遊不便險」中，是否包含「海外突發疾病保險」與「緊急救援費用保險」，在國外遇到緊急事故時才能立即獲得醫療協助及轉送回國等服務。

富邦產險指出，保戶如因這次武漢肺炎申請理賠，將「從優從寬」認定，以維護保戶權益為原則，用最快速度協助保戶辦理理賠服務，若有任何理賠問題可透過24小時免費服務專線進行理賠諮詢，將主動提供關懷及必要協助。

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