寶瓶星號海上飄流現況曝！台灣旅客聚甲板白拍28秒影片...高喊：我們要回家！

記者陳韻如／綜合報導

郵輪鑽石公主號上61名遊客確診武漢肺炎，而為了防堵疫情蔓延，中央流行疫情指揮中心6日宣布，即刻起「所有國際郵輪禁止靠泊我港口」，使得麗星郵輪寶瓶星號原訂2月7日返回基隆港的航次回不了台灣，截至目前為止已在那霸外海漂泊超過19個小時。如今船上畫面傳出，有不少台灣旅客出面要求中央正視旅客權益，高喊「我們要回家」。

▲寶瓶星號船上畫面曝。（圖／翻攝FUN肆）

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寶瓶星號發出聲明，內容提及，因為鑽石公主號上任新增41名確診病例，因此除非有其他無法預期的情況發生，所有人員將於船上隔離至2月19日。言下之意表示，該船上1738名旅客皆無法下船，而其中有1709名台灣籍旅客。

▲寶瓶星號船上旅客高喊，「我們要回家」。（圖／翻攝FUN肆）

此外，據「findship app」畫面曝光寶瓶星號軌跡圖，自19小時前離開日本那霸後，仍在日本海域不斷繞行打轉。稍早，有船上畫面曝光，一群台灣旅客站在甲板上自拍影片表示，自己是該船上旅客，但現在仍在海上徘徊，希望中央能夠重視船上1700多人的權益，並且高喊，「我們要回家」。

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