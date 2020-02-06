中國是真正亞洲病夫！？《華爾街日報》辱華標題爆爭議

▲《華爾街日報》的標題：「中國是真正的亞洲病夫」，引爆有關辱華爭議。(圖／翻攝自華爾街日報網站)

大陸中心／綜合報導

美國《華爾街日報》網站日前在一篇評論文章裡，使用了一個極為聳動的標題：「中國是真正的亞洲病夫」，引發涉嫌辱華的強烈爭議。

陸媒報導，這篇由美國的保守派外交學者米德(Walter Russell Mead)撰寫的評論文章，使用傲慢又無知的口吻，藉著新型冠狀病狀病毒疫情蔓延「唱衰」中國的經濟和發展前景，但該報給這篇文章配上「中國是真正的亞洲病夫」這 標題，其惡劣程度更超過了文章本身。況且文章的內文裡根本沒有出現標題中這般極具侮辱性的文字。

有消息說，就連《華爾街日報》內部的一些員工，也對於該報會使用這麼一個標題感到難以置信。

在境外的社群平臺推特上，《華爾街日報》的官方推特帳號以及文章作者米德的個人帳號，目前也都遭到了眾多華人網友的譴責，並要求該報道歉。然而截至目前為此，《華爾街日報》並沒有就此事作出任何回應。 這個侮辱中國是「亞洲病夫」的標題，仍然PO在該報的官網站和社群帳號上。

在周四(6日)舉行的外交部例行記者會上，中國外交部發言人華春瑩說：「這位叫作Walter Russell Mead的作者，你應該為自己的言論、你的傲慢、偏見和無知感到羞愧。」

華春瑩接著說：「 根據美國疾病控制與預防中心1月底公布的報告，2019年至2020年美國流感季已經導致1900萬人感染，至少1萬人死亡，對比這次中國肺炎疫情的實際情況，請問米德先生，你又作何評論呢？」