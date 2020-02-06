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武漢包機名單惹議　林俊憲轟徐正文「罔顧台灣人死活」

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▲▼因應武漢肺炎疫情,武漢台商撤僑專機返台,專機滑行中。（圖／記者李毓康攝）

▲武漢台商撤僑專機返台。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

大陸武漢肺炎爆發，當地台商急切盼包機回台，但首班武漢返台包機的名單引發爭議，包括數名非台籍人士、確診病患等，各界將矛頭指向居中協調的台商代表徐正文。對此，民進黨立委林俊憲6日痛批，撤僑專機變成「特權包機」，根本是罔顧台灣人死活。

林俊憲表示，撤僑專機的原意，是為了將有優先醫療需求的台灣人接回國安置，但原先應該優先上機的老人、小孩與需要長期依賴藥物的慢性病患者不見了，塞上的全是靠特權「喬」上去的人，其中一位甚至還確診感染武漢肺炎，「請問主導撤僑名單的徐正文，是把救命包機當成什麼，把台灣人民當成什麼？」

▲▼台北市家長會長協會總會長徐正文受訪 視訊連線滯留武漢台胞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市家長會長協會總會長徐正文。（圖／記者屠惠剛攝）

林俊憲說，徐正文聲稱自己是為了幫助同胞回台灣，但現在被揭露回國的名單上有多達五分之一不是台灣人，更多的是沒有急迫回國需求，常住中國的台商，反而曾向海基會求救的人不在機上，「該回來的人沒有回來，要是這些有優先醫療需求的台灣人出了什麼事，徐正文你要負責嗎？你負責的起嗎？」

林俊憲痛批，徐正文在如此荒謬的名單安排後，還聲稱若政府多派幾班班機接人，就不需要優先讓老弱婦孺及有迫切醫療需求的人上機回國，但每一班撤僑班機需要多少醫療人員的協助，需要多少隔離檢疫的準備工作，會增加多少醫護人員的負擔，讓他要問徐正文是否有想過這些問題。

▲▼「你是忘記了，還是害怕想起來？林俊憲幫韓市長恢復記憶」記者會。（圖／記者徐斌慎攝）

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者徐斌慎攝）

林俊憲表示，當初政府就說好，班機上的民眾必須是具有台灣籍的人民，「結果塞了一堆中國人就算了，徐正文居然還說反正那些大多是陸配，六年後就可以拿到台灣身份」。林俊憲說，照這種邏輯那高雄的高中生是都可以出來罷免高雄市長韓國瑜，「反正幾年後他們就都成年了，不如現在就讓他們來罷免」。

林俊憲認為，現在大家當然都希望所有台僑都能回到平安國內，但在這種非常時刻，輕重緩急要搞清楚，希望國民黨在急著邀功、當買辦喬事搞特權之前，能多為醫護人員想一想，能多為台灣人民想一想，而不要做事時只會出一張嘴，出事後又只會在鏡頭前裝委屈。

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