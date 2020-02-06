戴N95呼吸困難！大嬸「針戳4洞」爆買一箱　她轟譙：自私又無知

▲呼籲大家將N95口罩留給醫護人員！（示意圖／記者陳凱力攝）

網搜小組／劉維榛報導

截至今（6）日，台人感染新型冠狀病毒增至13例，也讓防疫環節繃緊神經！不少人哀號一「罩」難求，官方呼籲夠用就好、別囤貨，殊不知，有大嬸買到一箱N95，戴到臉上卻嫌呼吸困難，竟異想天開拿針戳洞，刷新眾人三觀。

一名女網友在《Dcard》痛批，日前跟姊姊去台酒買酒精備用，排隊時，聽到前方一位大嬸自豪表示，買了一箱N95口罩，不過「戴了發現呼吸困難」，此時，一旁的2位婆媽也點頭如搗蒜，隨聲附和「對對對」，無知的大嬸接著分享小撇步，「我很聰明的用針鑽捅了3、4個洞，那口罩就變好用了！」

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原PO跟姐姐臉一綠，怒譙「我的白眼翻到天邊，捅洞就跟沒帶一樣，幹嘛浪費口罩，還自以為聰明又教人！」隨著疫情延燒，連醫護人員都面臨口罩緊縮的窘境，原PO直言，「普通人就不需要N95，買了也不戴，現在又自作聰明，真的是自私又無知！」

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▲原PO怒譙，自私又無知！（圖／翻攝Dcard）

文章曝光後，掀起眾多網友狂轟「尤其路上一堆口罩戴在下巴的，小心哪天下巴跟你抗議」、「人真的會被自己笨死」、「她可能以為病毒比針孔還大」、「我去百貨公司看到妹子戴N95逛街，完全沒戴好，真心覺得無奈欸！知道我們上班輪到要跟檢疫的學姊，下班整個臉都是壓痕多辛苦嗎」。

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