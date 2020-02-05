　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

捷運斯文男「手一拉」...留下一坨噁白黏液！她好心遞衛生紙「卻更爆炸」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台北捷運。（資料照／記者季相儒 攝）

▲台北捷運。（圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

台北捷運在世界上是數一數二乾淨又舒適的大眾運輸工具，不少外國人親自體驗過後都讚聲連連，除了要有清潔人員全力維護，乘客們的公德心更是不能少。不過今日卻有網友目擊男乘客在車廂內做出汙染車廂的舉動，誇張的後續更是點燃眾人怒火，「按鈴通報了」、「根本浪費資源」。

女網友今（5日）在臉書「爆廢公社」中揭露一名斯文男的噁心行徑。原來她今日搭乘捷運時，一名身穿藍色外套、戴著口罩的男子，竟突然拉開口罩，吐了一口痰在車廂角落，既沒公德心又沒衛生的舉止讓原PO看傻。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 捷運斯文男亂吐痰 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲男子不顧他人眼光，直接在車廂內製造穢物 。（圖／翻攝自爆廢公社）

正義的原PO無坐視不管，便走過去提醒男子「這樣很髒」，沒想到對方竟然以「沒有衛生紙」為由，想就此搪塞過去。好心的原PO隨後還是拿了一張衛生紙給男子，但對方又是隨便擦一擦就把衛生紙丟在地上；當原PO斥責「不要亂丟垃圾」後，男子才冷冷地表示「我等等再丟」。

網友們看完後紛紛表示，男子看起來斯斯文文，沒想到卻這麼沒水準，「直接大聲飆他，這人就讓他丟臉」、「直接按鈴通報」、「沒文明很可怕」、「沒衛生紙是不會吞回去喔」、「這種人戴口罩根本浪費資源」、「竟然還是年輕人」、「真的好噁心」。

值得注意的是，根據《大眾捷運法》第50條，若於大眾捷運系統之禁止飲食區內飲食、嚼食口香糖、檳榔，或是隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，亂丟垃圾等情事發生，可處行為人新台幣1500元以上7500元以下的罰鍰，工作人員和警察人員也可視情況強制將其帶離車站。

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
花20元停車就中千萬！11-12月發票中獎完整清單公布　快來
他曝大陸死亡人數持續攀升「暗黑秘密」：感染初期連X光也檢查不
北市商業會：政府應主動減免營所稅　非常時期助企業度難關
滯留湖北503台商名單曝光！3人突襲登機..徐正文無奈回應了
武漢肺炎重創航空業！國泰航空放3星期無薪假　華航新進組員延後
第二批武漢台商包機改6日飛　徐正文：為了升級防護措施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

過敏妹有備口罩習慣！厚臉皮前男友「驚天一問」　她氣炸失眠：爛到開眼界

麥當勞最夯漢堡！他好奇「全天販售會怎樣」...網一面倒：絕對賣翻

開工家裡亂糟糟、年前大掃除前功盡棄？簡單5招重拾整潔愜意生活　

50萬片「三層防護口罩」免費發！光南「4點Q＆A」一次說清楚：要自備購物袋

校園防疫大作戰！　苗縣教育處調配小校額溫槍給國、高中應急

帶皮羊肉爐！一夾起來「羊毛狂滴汁」邊吃邊刷牙　網酸：醬料區應該有除毛膏

從小哭到大！　福原愛的眼淚哲學：沒有它我不會想要成為更強的人

酒精搶購潮　雲林台酒營業所開門30分鐘1200瓶銷售一空 

重型血友病患受困大陸「救命藥快吃完」　指揮中心即刻救援「備齊藥量」

口罩實名制6日上路！新北開設防疫應變中心　完善市民防疫物資採購

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

雙B男放身障停車證擺右邊遭開罰 以車擋人怒嗆開單員：是沒眼睛？

陳時中親上火線「歷史一刻關門」　逾24h未闔眼...記者會累到語塞

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

阿嬤「百寶袋冰箱」超市都輸慘　整櫃食材都記得！想吃什麼我煮

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

過敏妹有備口罩習慣！厚臉皮前男友「驚天一問」　她氣炸失眠：爛到開眼界

麥當勞最夯漢堡！他好奇「全天販售會怎樣」...網一面倒：絕對賣翻

開工家裡亂糟糟、年前大掃除前功盡棄？簡單5招重拾整潔愜意生活　

50萬片「三層防護口罩」免費發！光南「4點Q＆A」一次說清楚：要自備購物袋

校園防疫大作戰！　苗縣教育處調配小校額溫槍給國、高中應急

帶皮羊肉爐！一夾起來「羊毛狂滴汁」邊吃邊刷牙　網酸：醬料區應該有除毛膏

從小哭到大！　福原愛的眼淚哲學：沒有它我不會想要成為更強的人

酒精搶購潮　雲林台酒營業所開門30分鐘1200瓶銷售一空 

重型血友病患受困大陸「救命藥快吃完」　指揮中心即刻救援「備齊藥量」

口罩實名制6日上路！新北開設防疫應變中心　完善市民防疫物資採購

海上出現10確診名單　公主遊輪鑽石公主號緊急取消2月所有航班

馬大偉運彩解盤／熱火@快艇　挺莊買快艇

Apple Store首次開發票就開出大獎　幸運兒花150元買影音產品中200萬

台南違規的人比較囂張　機車騎士發現被拍！動手毆打檢舉達人

拒談身分爭議和抹紅　徐正文放話：湖北台胞回家後再來一戰

巴薩高層暗指球員不努力 梅西回擊：請說出名字

天津首例死亡！　糖尿病、高血壓女病患「凌晨吐粉紅泡」心臟衰竭身亡

美容液瘋傳！不只除痘、盤點茶樹精油「抗菌」等7大妙用

丁噹老家遭封城「人也在城內」！　捐1000個口罩到前線...網全暖哭

睡夢中被丈夫淋滾燙熱油！　人妻嚴重毀容「失明也無法說話」

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

生活熱門新聞

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

今晚冷空氣發威！中部以北下探13度

陳時中坐鎮穩定防疫軍心 鋼鐵意志男兒淚

陳時中2度拭淚談確診再1例

口罩缺貨關鍵數字曝！網見薪資嘆：難怪買不到

第一批包機有非台灣籍　陸委會：都是陸配

陳時中落下男兒淚…PO文30分鐘2.6萬人灌爆

1名旅客送桃園　急診室外設帳篷

「1片8元不用去搶」網紅開放買口罩

日10確診郵輪　1/31曾在基隆港停靠

4賤招整外送員　惡意派單害慘死街頭

館長霸氣捐100萬！　項目欄內容太感人

武漢返台！她曝隔離14天「防疫恐怖漏洞」

更多熱門

相關新聞

7天限買2片！天才媽「私密用品」延口罩壽命

7天限買2片！天才媽「私密用品」延口罩壽命

行政院拍板定案，明（6日）起將實施「實名制」購買口罩，每人每次限購2片，7日內不得重複購買，不少人因此擔心，這樣的數量根本不敷使用。對此除了有醫生建議把口罩消毒再利用，還有民眾突發奇想，使用「女性私密用品」延長口罩使用時間。

高鐵女「戴口罩狂咳嗽」！網一看圖卻怒了

高鐵女「戴口罩狂咳嗽」！網一看圖卻怒了

捷運站內吃檳榔遭制止　他嗆保全：我爸法官

捷運站內吃檳榔遭制止　他嗆保全：我爸法官

賣家深夜「我睡覺囉」...傲嬌客神回

賣家深夜「我睡覺囉」...傲嬌客神回

客借店裡酒精消毒！她檢查備品「看透人心」傻眼

客借店裡酒精消毒！她檢查備品「看透人心」傻眼

關鍵字：

捷運公德心吐痰衛生爆廢公社

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

WHO：健康民眾戴口罩沒洗手感染武漢肺炎風險更高

即／居家檢疫「3人失聯」　市府動員找人

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

夜唱激喇低胸辣妹！　球星蔣智賢「KTV互摸偷腥」

新確診案例驚爆　不在原本登機名單

鄭宜農「同居林予晞」2年曝感情現況

第二批台商包機改期　媽媽帶2歲兒爆哭

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

李信盈被爆強迫同學替他打手槍

蔣智賢激喇辣妹！網爆「各縣市都有砲友還開小三趴」

更多

最夯影音

更多
蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？
進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面