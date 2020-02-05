捷運斯文男「手一拉」...留下一坨噁白黏液！她好心遞衛生紙「卻更爆炸」

▲台北捷運。（圖／本報資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

台北捷運在世界上是數一數二乾淨又舒適的大眾運輸工具，不少外國人親自體驗過後都讚聲連連，除了要有清潔人員全力維護，乘客們的公德心更是不能少。不過今日卻有網友目擊男乘客在車廂內做出汙染車廂的舉動，誇張的後續更是點燃眾人怒火，「按鈴通報了」、「根本浪費資源」。

女網友今（5日）在臉書「爆廢公社」中揭露一名斯文男的噁心行徑。原來她今日搭乘捷運時，一名身穿藍色外套、戴著口罩的男子，竟突然拉開口罩，吐了一口痰在車廂角落，既沒公德心又沒衛生的舉止讓原PO看傻。

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▲男子不顧他人眼光，直接在車廂內製造穢物 。（圖／翻攝自爆廢公社）

正義的原PO無坐視不管，便走過去提醒男子「這樣很髒」，沒想到對方竟然以「沒有衛生紙」為由，想就此搪塞過去。好心的原PO隨後還是拿了一張衛生紙給男子，但對方又是隨便擦一擦就把衛生紙丟在地上；當原PO斥責「不要亂丟垃圾」後，男子才冷冷地表示「我等等再丟」。

網友們看完後紛紛表示，男子看起來斯斯文文，沒想到卻這麼沒水準，「直接大聲飆他，這人就讓他丟臉」、「直接按鈴通報」、「沒文明很可怕」、「沒衛生紙是不會吞回去喔」、「這種人戴口罩根本浪費資源」、「竟然還是年輕人」、「真的好噁心」。

值得注意的是，根據《大眾捷運法》第50條，若於大眾捷運系統之禁止飲食區內飲食、嚼食口香糖、檳榔，或是隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，亂丟垃圾等情事發生，可處行為人新台幣1500元以上7500元以下的罰鍰，工作人員和警察人員也可視情況強制將其帶離車站。

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