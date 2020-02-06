隔離14天宿舍內部曝「上下舖大透光」　台商懷念美食：回台像被當犯人監禁

▲從被隔離台商提供的照片，可看到房間有窗戶、陽台，戶外陽光透進來。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

第一批滯留武漢回台的國人，到檢疫所展開為期14天的隔離，每天都要自己量兩次體溫，做好自主管理。有台商抱怨，在武漢已自主隔離了十幾天，「回到台灣好像被當作犯人，好像被監禁的感覺。」雖隔離者大部分時間都在自己房間，但領便當或丟垃圾時，仍可自由進出，若有武漢肺炎病毒潛伏者，恐怕造成群聚感染。對此，衛福部醫福會執行長王必勝說，會再統一送餐流程，避免隔離者們接觸。

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「三餐都在這邊領，今天早餐是飯糰。」5日隔離第二天一早，有台商到公共客廳領取早餐，吃完飯後再自己將餐盤放回去，幾乎不會和任何人接觸到，他也自拍影片記錄。

而隔離房間十分透光，有上下舖睡下鋪床位，還有電視、窗戶和陽台，廁所附設在裡面，麻雀雖小五臟俱全。一名台商說，裡面不缺生活用品，相當懷念台灣美食，「現在開放所有的家長、家屬，可以送東西到檢疫所來。」

▼隔離房間牆上掛有電視可看。（圖／湖北台灣同胞返台救援會會長徐正文提供）

▲▼有台商提到，其實大家大部分時間都關在房間裡，盡量不跟其他人接觸。（圖／東森新聞）

隔離者被要求自主量體溫，一天登記兩次，分別為上午10時及下午6時，若要出自己的房間都需要戴上口罩；每一樓層都單獨封閉，無法跨越樓層，包括送餐、清理垃圾等，都由隔離民眾自主前往公共的客廳領取與棄置，再由穿戴全套防護衣的防疫人員接手。

雖活動範圍小，但可自由進出房間，若有武漢肺炎潛伏者，也讓外界擔心是否造成群聚感染。但也有台商提到，其實每個人大部分時間都關在房間裡，盡量不跟其他人接觸。對此，王必勝表示，送餐部分會再檢討，統一各檢疫所的流程，希望不要再有人員的交錯，盡量減少遇到、接觸。

▲▼隔離場所的公共空間。（圖／東森新聞）

▼隔離者被要求自主量體溫，一天登記兩次。（圖／東森新聞）