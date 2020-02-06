徐正文「包機多3人」被罵翻！交大法律教授「是嚴重的刑事犯罪」：可關7年

▲大家將矛頭指向居中穿梭的徐正文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

首批武漢返台包機名單爆爭議，而從中協調的「湖北台灣同胞返台救援會」會長徐正文，遭外界質疑罵翻。交大科法所教授林志潔嚴肅指出，徐的行為可能已觸犯《兩岸人民關係條例》第15條的規定，這是嚴重的刑事犯罪。

徐正文連日來居中聯繫包機返台，被爆出安插3名「不在名單中」的乘客，重點是其中一人還是新型冠狀病毒（2019-nCoV）的確診病例，消息曝光後激起廣大怒火，也使得第二批台商包機暫時喊卡。

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▲交大教授發文呼籲，檢調應該即刻偵辦。（圖／翻攝自林志潔臉書）

對此，交大教授林志潔直言，徐正文除了偽造文書、違反傳染病防治法外，「你的行為可能已經觸犯《兩岸人民關係條例》第15條的規定，是嚴重的刑事犯罪。」

林志潔表示，依照第79條規定，違反第15條規定者，處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以下罰金，「如是嚴重的刑事犯罪，檢調應該即刻偵辦。」

▲因應武漢肺炎疫情，武漢台商撤僑專機返台。（圖／記者李毓康攝）

根據《兩岸人民關係條例》第15條規定，下列行為不得為之。一、使大陸地區人民非法進入台灣地區。

二、明知台灣地區人民未經許可，而招攬使之進入大陸地區。

三、使大陸地區人民在台灣地區從事未經許可或與許可目的不符之活動。

四、僱用或留用大陸地區人民在台灣地區，從事未經許可或與許可範圍不符之工作。

五、居間介紹他人為前款之行為。

不過，徐正文強調，誰能上機的主導權，在兩岸政府機關手上，他當初是擬一份「建議優先名單」給海基會，但最後誰上飛機，主管單位並不會知會他，「我們也很無奈。」

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