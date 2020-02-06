疫情升溫撐不住！　台灣虎航3月底前北中南澳門航班全砍了

▲台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

記者賴文萱／台北報導

受武漢肺炎疫情升溫影響，台灣虎航宣布，自2月7日起至3月31日，台中、高雄澳門航線全數取消，桃園則是自2月27日至3月31日起全面砍班。

台灣虎航表示，為回應現行主管機關針對澳門採加強防護措施，台灣虎航往返澳門航班將取消，它航機票若涉及台灣虎航航段，仍須依照它航作業辦法規定辦理；如原始購票非透過台灣虎航官網購票者，請逕洽原開票旅行社或開票平台協助辦理。

請繼續往下閱讀...

•2020年2月27日起至2020年3月31日之桃園-澳門航班全數取消。

•2020年2月7日起至2020年3月31日之台中-澳門及高雄-澳門航班全數取消

▲台灣虎航。（圖／記者蔡玟君攝）

針對上述航班取消而影響之旅客，台灣虎航將直接退費至旅客購票時使用的信用卡帳戶內，旅客不須進線至客服亦不需填寫任何表單。謹提醒，退款約須4週左右的工作天至購票時使用的信用卡發卡銀行端，後續相關退款時程，請逕自與發卡銀行聯繫。

因受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，澳門地區現已升級為黃色旅遊警示，且分類為第二級以上流行地區，自今（6）日起，由澳門入境國人需自主健康管理14天、澳門人士入境後需居家檢疫14天、外籍人士如14天內有入境澳門之事實則暫緩入境。