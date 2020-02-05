史上最尷尬67秒！台南騎士揍人搶手機　轉頭落跑「發不動機車」

記者柯沛辰、林悅／台南報導

台南一名男子4日晚間9點多在新市區拍照蒐證，打算檢舉交通違規，沒想到一名男騎士路過見狀，先是騎到他面前嗆聲「蛤！你在檢舉Ｏ小逆？」隨後竟動手打人，還一把搶走他的手機。男騎士逞凶後，原先打算逃離現場，結果機車剛好發不動，在現場卡了整整67秒，在網上掀起熱議。

有網友在臉書貼影片指出，檢舉人4日晚上突然被人動手毆打，目前已向警局報案，提告強制罪，後續將前往醫院驗傷，加告傷害，「新市區的違規魔人已經到了無法無天的地步，不知檢討還暴力相向，如同黑社會一樣，請政府大力整頓交通亂象，還給民眾行的安全空間！」

▲看不慣他人違規被檢舉，「逆逆哥」上前叫囂動粗。（圖／翻攝自臉書／翻轉大台南交通違規）

影片中可見，拍攝者4日晚間在新市區拍照，準備檢舉交通違規，不料突然有一名男騎士擋住他的去路，不斷跳針質問「你在檢舉逆？蛤」、「你檢舉什麼逆？」、「檢舉O小啦」、「你怎樣逆？蛤！」、「很厲害逆！？」

拍攝者不想衝突，期間只回了一句「你有什麼意見嗎」，之後便未多作回應。豈料男騎士愈嗆愈激動，竟突然連出數拳「很行逆」、「很行逆」、「很行逆！」將人打倒在地，還上前一把搶走拍攝者的手機，打算揚長而去。

▲「逆逆哥」把人揍倒在地，竟還跳下車搶走拍攝者手機。（圖／翻攝自臉書／翻轉大台南交通違規）

拍攝者忍痛爬起後，請附近路人幫忙報警，沒想到男騎士一直發不動車，想跑也跑不了，就在原地整整發了67秒，慌忙中只能回頭叫囂幾句。拍攝者索性幽幽地站到騎士身旁，丟下一句「手機要不要還我」，但兩人大眼瞪小眼，場面相當尷尬。

台南市警善化分局新市派出所指出，當事人案發時有打電話報案，警方到場後，也請當事人至所內了解案情。如果要提告，當事人須檢具驗傷單等證明，警方將受理偵辦；目前截至5日下午4點多，當事人尚未正式提告，但有關強制罪嫌部分，警方強調會積極深入調查，依法查處。

▲「逆逆哥」打完人想跑，卻一直發不動車輛，場面陷入尷尬。（圖／翻攝自臉書／翻轉大台南交通違規）

▲拍攝者身上還有其他錄影設備，當場把「逆逆哥」的車牌拍了下來。（圖／翻攝自臉書／翻轉大台南交通違規）