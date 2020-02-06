民進黨批侯友宜「口罩戴好戴滿」　讓民眾接收錯誤防疫觀念





▲新北市長侯友宜。（資料圖／記者羅婉庭攝）

記者袁茵／台北報導

武漢肺炎惹得人心惶惶，導致國內口罩一罩難求，行政院口罩實名制6日上路，但一早藥局前面就塞滿人龍，還是有許多民眾感嘆「根本買不到」，口罩仍一片難求。對此，新北市議會民進黨團直批，新北市長侯友宜雖說會配合防疫政策，但卻明顯不同調，出席活動時把口罩戴好戴滿，進而讓民眾接收錯誤防疫觀念。

面對「口罩之亂」，新北市議會民進黨團響應網友發起「第一周你先領」活動，呼籲將口罩留給真正需要的人。總召集人林銘仁提到，現在醫用口罩、酒精、耳溫槍等防疫物品幾乎都被搶購一空，就連酒精棉片也都被瘋搶，使需要施打胰島素的糖尿病人都得面臨無酒精棉片可用。

▲藥局開賣口罩，新北市民眾排隊狀況。（圖／記者羅婉庭攝，下同）

林銘仁說，對於第一線的醫護、警消與防疫人員，口罩亦是平日工作時的必需品，如果瘋搶防疫物資的現況沒有改善的話，日後勢必會面臨更嚴重的問題。中央政策一再強調目前國內未出現社區感染的案例，因此呼籲口罩使用時機為:出入醫療院所時要戴、有呼吸道症狀者應戴口罩、有慢性病者外出建議戴口罩，而健康民眾則無須戴口罩。

總召集人林銘仁認為，侯友宜雖說會全力配合中央防疫相關政策，但對於口罩相關政策就明顯不同調，侯友宜先前為因應防疫工作而到過口罩工廠，理當知道目前的生產量無法正常供應全民每日配戴口罩，所以市府更應該積極替中央宣傳正確的防疫觀念，而不是侯友宜出席活動時都帶領著市府官員把口罩戴好戴滿，進而導致民眾接收到錯誤的防疫觀念。



最後，民主進步黨團總召集人林銘仁強調，雖然新型冠狀病毒的威力不容小覷，但也不必過度驚慌，日常勤洗手的生活習慣能做得徹底，也能有效預防病毒散播，此外呼籲市民朋友除落實保持手部衛生、避免接觸口鼻外，如果健康條件許可也可以晚一個禮拜再領口罩，把醫療資源留給真正有需要的人。

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