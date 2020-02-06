快訊／徐正文「政協委員」領表參選中常委　國民黨蒐證不排除開除黨籍

▲徐正文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

湖北台灣同胞返台救援會長徐正文中午與助理前往國民黨部，領取中常委參選表單，但因為他沒有帶任何資料，登記參選必須繳交自我簡介、照片等檔案，因此他領表後就離去，對此，徐正文隨後在LINE群組正面回應，否認「登記」參選中常委。同時間，考紀會已著手蒐集事證，研議將其以黨紀處分，最重不排除開除黨籍。

大陸武漢肺炎爆發，當地台商急切盼包機回台，但首班武漢返台包機的名單引發爭議，包括數名非台籍人士、確診病患等，外界紛紛將矛頭志向居中協調的徐正文。

因徐正文出現在黨部領取表單，而傳出有意參選中常委，但媒體進一步查證時，徐正文在記者群組對話框中否認參選，還要記者「不要亂傳」，他沒有「登記」參選。

▲徐正文否認登記參選中常委。（圖／翻攝自LINE群組）



本次中常委選舉新增了第八條「本人現未擔任中國大陸之各級人大代表、政協委員或黨公職人員」條款，但徐正文擁有北京市特邀政協委員、蘇州市特邀政協委員等身份，因此他的審核將不會通過。

對於徐正文因武漢包機事宜引發爭議，考紀會主委魏平政6日也表示，徐隸屬黃復興黨部，目前考紀會已著手搜集徐正文在包機事宜中介入的來龍去脈，總不能因為媒體的報導或相關人士主觀說法就進行裁決，要確切了解他對於防疫工作上，是否造成破壞國民黨黨聲譽的問題，由黨部開會決議如何處份。

對此，國民黨內人士直言，徐已經不是第一次出錯，只有開除沒有其他選擇，「強烈譴責徐的個人行為，並要求黨中央開除黨籍」。國民黨代理秘書長曾銘宗表示，國民黨下午會有完整聲明。

國民黨第20屆第2任中常委選舉投票將在3月7日與黨主席補選投票合併舉行，文傳會表示，目前計有19人登記參選，其中包括7位尋求連任的現任中常委以及12位新人。現任中常委包括江碩平、李傅中武、呂學樟、沈慶光、謝坤宗、曾文培、陳雙全，新登記參選者則有曹嘉豪、賴調燦、游顥、陳維德、孫健萍、陳儀君、陳汪全、許長輝、鄧治平、邱素蘭、鄭正鈐、魏嘉賢。

依照國民黨規定，選任中常委名額為32位，目前既有的218位第20屆中央委員才具備登記參選資格，並繳交選舉作業費5萬元。

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