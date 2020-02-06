快訊／「武漢台商包機完全走樣！」蘇貞昌下令下不為例：未來台籍「弱勢優先」

▲蘇貞昌。（圖／記者楊詩益攝）

記者蔣婕妤／台北報導

武漢肺炎疫情延燒，武漢台商包機近日抵台，卻爆出班機中被蒙混數十名非台籍人士等爭議。對此，行政院長蘇貞昌6日在行政院會中怒轟，這起事件完全走樣，他提出四點下令，包含台籍人士「弱勢優先」等。

針對武漢肺炎，台北市家長會長協會總會長徐正文本來指稱5日會有第二批回台班機，但最後發現，這只是單向訊息，並非與我政府有關，導致滯留民眾被誤導。對此，參與相關連繫的台商還原實情，先前就發現在返台班機的名單中，有數十人並非台灣籍，不少是安排的人把中國籍配偶、家人都帶上去，壓縮到迫切需醫療資源的名額。

對於武漢台商包機爭議四起，蘇貞昌6日在行政院會中嚴厲表示，這是完全走樣，下不為例。他下令四點指示，第一，接下來有任何包機，必須弱勢優先，或者長期用藥、年長年幼的台灣人民優先回台。第二，檢疫優先，這次的確有確診病例矇混上機，任何國人回到境內一定會提供一流醫療協助，不過，機上其他乘客安全也非常重要，所以檢疫優先，登機前必須上機檢驗是我方的要求。

蘇貞昌接著強調，第三點，必須提供完整名單供我方確認，不得在關機艙門前，才匆匆忙忙提供名單。最後，不允許任何居中人招搖邀功，這些都是不必要的。

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