宜蘭員山設肺炎隔離所？　當地民眾強烈反彈！鄉民：設龜山島

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭員山鄉要設武漢肺炎隔離所？！員山鄉出現反彈聲浪，員山鄉籍縣議員陳俊宇、黃浴沂等地方人士，是持強烈反對立場，因為設置區位是員山鄉市區旁，若要設檢疫隔離所，他們要求設在至更偏遠的地方，以免引起鄉民恐慌。

▲▼宜蘭員山鄉一廢棄眷村設置隔離所近日有官員查訪，疑似要做為檢疫收容中心。（圖／記者游芳男攝，下同）

網在臉書「宜蘭知識＋」說，「設龜山島如何？為何不設龜山島？」、「員山根本不夠偏僻，這樣隨便選，只讓人生氣，因為你們眼裡宜蘭到處都是鄉下，隨便一個地點都行？」、「員山公園是假日員山人會溜小孩跟老人的地方，禮拜四晚上會有員山夜市～所以設在哪裡的用意是～鄰近還有員山國小」等。

▲▼網在臉書《宜蘭知識＋》說：「設龜山島如何？為何不設龜山島？」。（圖／擷取自臉書「宜蘭知識＋」，下同）

宜蘭員山鄉一廢棄眷村傳出中央將設武漢肺炎隔離所？！由於第2波台商包機將返台，目前廢棄眷村，復電的台電維修車等人車出入是頻繁，且眷村唯一出入巷道還有軍方人員站崗管制，引起地方人士關切。

員山鄉籍縣議員陳俊宇、黃浴沂等地方人士說，隔離所位處員山市中心旁，附近都是住家並非偏遠地方，另附近有停車場，及鄉公所還在辦理員山燈節，人流非常多，希望中央不要一意孤行，找一個更偏遠的地方設置隔離所，以免引起鄉民恐慌。

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