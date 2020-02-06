獨家專訪／徐正文曝503人名單　機上有陸配「希望外界給同理心」

▲台北市家長會長協會總會長徐正文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

大陸武漢肺炎爆發，當地台商急切盼包機回台，但首班武漢返台包機的名單引發爭議，包括數名非台籍人士、確診病患等，各界將矛頭指向居中協調的台商代表徐正文，對此，徐正文接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，他當初是擬一份建議優先名單給海基會，但最後誰上飛機，主管單位並不會知會他。

徐正文5日表示，日前提供海基會的優先建議名單中列入短期滯留之商務旅客、急需回台人士，包括慢性病患者、兒童、學生等，這些人並非常住大陸；但國台辦也有自己建議的名單，海基會資料也不方便對外透露太多，最後誰上飛機並不會知會他本人，因此自己除了當初提供的503人建議名單之外，最終名單他也不清楚。

對於外界質疑武漢包機被公器私用，徐正文澄清，他自己是在台灣出生，自己的家人、孩子都居住於台北，首批返台的包機上絕對沒有他的親屬。至於機上有不少陸配也引發爭議，他希望外界給予同理心，少一點政治少一點口水。

對此，陸委會主委陳明通也表示，非本國籍最主要是陸配，都有台灣居留證，目前都在檢疫所裡，第二批回台還在溝通協調中。

整起事件中，國民黨也被批評要負起相關責任，因為徐正文仍有國民黨籍，是現在中央委員。對此，國民黨表示，徐正文主動對外透露二次包機的時間，陸委會認為產生工作進行上的困擾，這是徐正文個人行為，與國民黨完全無關，任何國民黨員不得出現干擾防疫工作行為，未來若再發生，國民黨將祭出黨紀處分。

文傳會代理主委王育敏表示，原先「七人小組」會從旁協助，主要是因春節期間看到其他國家紛紛撤僑，但台胞完全無法由專機載回，因此組成工作小組於春節期間低調的提供政府協助，促成雙方共識、達成包機事宜。

▼徐正文當初提供的建議名單。（圖／徐正文提供）