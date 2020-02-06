武漢專機返台隔離生活曝！繭居套房沒電視…三餐叫外送「每餐限80元」

▲一名自武漢返台的40多歲女子，2/6日因不斷咳嗽，被送往醫院治療。（圖／記者羅志華攝）

記者羅志華／綜合報導

自武漢肺炎疫情爆發後，第一批返台的247名民眾，目前被安置在各隔離所中，其中新店隔離所一名40多歲的女性，因不斷咳嗽，於2月6日中午被送往醫院，救護車離開後，隨即有穿著隔離裝的人員對停車處消毒，絲毫不敢大意。目前隔離所每層樓都有警察盯哨管制，被安置的民眾大多只能在套房內活動，僅有在領餐時能出來「透透氣」。

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▲救護車離開後，隨即有穿著防護衣的人員進行消毒，防疫工作絲毫不敢大意。（圖／記者羅志華攝）

據了解，被安置的民眾作息未受管制，三餐皆是叫附近的外送，到了用餐時間由現場人員穿著「太空裝」放在走廊，再由民眾自行出來領取，雙方並不會有直接接觸，餐費則由政府招待，但每餐限定80元，若民眾覺得吃不夠，可請家屬送食物到隔離所，再由工作人員於送餐時交給民眾。

▲現場工作人員進出時，都需要進行消毒。（圖／記者羅志華攝）

另外，被安置民眾的換洗衣物，皆由隔離所提供，換下來的衣服統一收納於地下室，再由專門廠商回收處理；每個房間內都有電話，若碰上緊急狀況、身體不適，可隨時通報，雖然房內沒有電視，但皆設有插座，民眾仍可透過手機了解外界狀況。

▲衛生局人員中午也到隔離所開會，了解現場狀況。（圖／記者徐斌慎攝）

警方因應此次任務派員駐守，各樓層哨點24小時輪班，平時住在隔離所北面的教室內，而民眾則被安置在南面的建築；人員進出須出示身分，僅能透過單一出入口進出。