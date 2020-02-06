造謠政府賣口罩「發災難財45億元」　彰警偵破4件4人

▲網路政府發口罩財假訊息，彰化縣警局偵破4件4人。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

武漢肺炎疫情持續升溫，傳染力引起全民的高度重視，全台因而掀起搶購口罩亂象，日前網路上有多名網友在「員林人大小事」等網路社群散播有關政府囤積口罩並發災難財造成網路爭議的假消息，而被彰化縣民進黨黨部到縣警局提告後，警方至今已經偵破4件4人，分別依違反刑法妨害名譽或社會秩序維護法罪嫌移送。

▲民進黨彰化縣黨部到警局提告。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化警方指出，經調閱相關資料進行分析後，發現多名人士涉嫌於臉書公開張貼數則有關「醫療用口罩一個成本不用1元進價，政府公司統購後，批給超商4-5元……災難財最好最容易賺……」等不實訊息，目前彰化縣警察局已偵破4件4人，將分別依違反刑法妨害名譽或社會秩序維護法罪嫌移送管轄地方檢察署或地方法院簡易庭，並將持續追查其他散佈人士真實身分。

▲民進黨彰化縣黨部到警局提告。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化縣警局指出，依據傳染病防治法第63條規定：「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，科新臺幣三百萬元以下罰金。」，同時呼籲，防疫視同作戰，全民應遵循中央流行疫情指揮中心各項防疫措施，相關資訊可上衛生福利部疾病管制署網站（https://www.mohw.gov.tw/）查證，切勿隨意製造、散布或轉傳有關疫情不實資訊，或者惡意傳播詆毀他人名譽的訊息，除無端製造社會大眾恐慌外，如有違反刑法、社會秩序維護法及相關防疫規定之觸法者，將依法嚴辦，決不寬貸。

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