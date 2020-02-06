疫情重傷餐飲巨頭！　百勝中國關3000門市、海底撈股價爆跌2成

▲百勝中國擁有大陸肯德基品牌經營權，但面對武漢肺炎疫情延燒，多家門市已經關閉。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

受武漢肺炎疫情影響，對中國大陸餐飲巨頭的衝擊與日俱增。營運必勝客、肯德基等多家連鎖店的百勝中國今(6日)表示，已經關閉了全國三分之一的門市，首季營運可能虧損；其它包括海底撈股價已爆跌超過20%，擁有品牌西貝莜麵村的西貝餐飲集團，也坦言帳上現金撐不過3個月。

百勝中國表示，自春節假期以來，其仍然營業的餐廳同店銷售額較去年同期相比，下降了40到50%左右，目前，他們「還不能完全量化損失，可能會關閉更多門店，減少營業時間，或採取其他措施」，視情況而定。

▲百勝中國是大陸指標性的連鎖餐飲巨頭。（圖／CFP）

據百勝中國最新公布的2019年第四季度財報顯示，總營收年增率達6%，但公司同時預期2020年銷售和利潤，將受到當前公共衛生事件影響。該股盤後股價跌近3%。

據了解，百勝中國在大陸共擁有肯德基、必勝客和塔可貝爾三個品牌的獨家經營和授權經營權，並有東方既白、小肥羊連鎖餐廳、咖啡品牌店COFFii&JOY等獨立的餐飲品牌，2019年底，百勝在大陸1300多個城鎮經營9200家餐廳。

除了百勝以外，近年赴台灣展店因「肉麻系服務」爆紅的火鍋品牌海底撈，其集團股價從20日至今，跌幅已達近20%。





▲海底撈來台灣展店受到歡迎，但在大陸本土市場，目前正面臨考驗。（圖／記者黃士原攝）

中信建投表示，海底撈若停業時間為15天、年末門店總數至1000家來計算，預計海底撈2020年的營收損失50.4億元人民幣。如果停業時間進一步延長，損失程度還將進一步加大。據海底撈APP查詢，2020年1月28日，其全球門店數量達到752家，在今年初，集團還有意繼續在大陸地區和全球展店。

不只如此，由於帳上現金流無法支應龐大的租金、成本損失，西貝餐飲董事長賈國龍日前說，目前公司賬上的現金流扛不過3個月，2萬多名員工將待業。並希望有關單位能夠協助他們這些在疫情中，仍合法發放工資、繳納稅金的業者。

他說，西貝目前在全國60多個城市的400多家連鎖店均已停業，只保留了100多家外賣業務，「往年春節西貝的整體營收能達到7億元人民幣左右，但2020年幾乎全部歸零。」

恆大研究院報告稱，預計2020年餐飲行業零售額僅在春節7天內，就會有5000億元人民幣的損失。

▼武漢肺炎疫情延燒，外賣人員也有接觸感染風險，以致有些業者推出「定點無接觸」配送服務，但也有人乾脆不叫外賣只吃泡麵，影響餐飲連鎖集團生意。（圖／CFP）

