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到半路了...第二批台商包機喊卡「媽媽帶2歲兒爆哭」　湖北台辦通知曝光

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▲▼第二批滯留武漢返台民眾的微信對話內容。（圖／徐正文提供）

▲第二批滯留武漢返台民眾表示，臨時收到訊息稱包機改到6日執行，有媽媽貼出小孩趕車畫面表示無奈。（圖／徐正文提供）

記者陳政錄／台北報導

陸方原定今（5日）起飛，送回第二批滯留武漢台商的包機，凌晨卻接獲通知緊急喊卡，不少人早上在半路上得知訊息相當錯愕，更有帶兩歲兒童搭車的媽媽當場爆哭。對此，湖北省各地方台辦今天也統一發布簡訊證實此一消息，並在內容中表示，「由於台灣當局不同意今天的航班，故暫不能組織你們到機場。」

湖北台灣同胞返台救援會徐正文轉述台商訊息表示，5日凌晨，群組就有人陸續接獲通知，原定今日下午2點起飛的返台包機緊急喊卡，預計改到6日才會起飛。

▲▼台北市家長會長協會總會長徐正文受訪 視訊連線滯留武漢台胞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐正文受訪，視訊連線滯留武漢台胞。（圖／記者屠惠剛攝）

帶著2歲女兒正準備搭車前往機場的張媽媽表示，他們一早8點在台辦人員組織下集合登車後，一名台辦科長卻上車宣布一個「不好的消息」，說國台辦方面通知，因為台灣方面不放行，所以今天班機取消。眼看返家路受阻，她情緒失控當場爆哭，並反映「好辛苦好難過，要回家怎麼這麼難」，並心疼小孩被口罩勒的好難過。

除張媽媽之外，也有不少台商是在早上才接獲通知，有人表示已經返回酒店，也有人則說起了個大早，但已經在高速公路上回不了頭，不知道該怎麼辦。更有人直言，「如果有萬一在這邊，就徹底完了」、「每多待一天，感染的機率就增大。」

▲▼第二批滯留武漢返台民眾的微信對話內容。（圖／徐正文提供）

▲台商臨時接獲包機喊卡的通知。（圖／徐正文提供）

按照湖北省地方台辦今天傳給滯留台商的訊息，內容指出，「由於台灣當局不同意今天的航班，故暫不能組織你們到機場。」並表示，「何時能返台，等候通知。」

據了解，首批滯留武漢的247位台灣民眾，於3日晚間從天河機場起飛後，大陸官媒即發文指出，「第二批運送工作將在5日進行」，但我方陸委會、海基會4日凌晨均對此發布聲明表示，「雙方未有任何協商聯繫。」

5日凌晨，徐正文轉述滯留台商說法稱，他們收到消息，「確定不飛了」，主要目的是為了升級加強防護措施，暫定改到6日起飛。

▲▼第二批滯留武漢返台民眾的微信對話內容。（圖／徐正文提供）

對於第二批滯留武漢台商包機執行，陸委會昨（4日）深夜曾發布聲明指稱，關於5日執行第二批班機，「只是單方面訊息，未經雙方商討協調」，且在3日返台的旅客中，已有一個確診病例，政府相關部門商定後，制定三大接續處理原則。

陸委會表示，三大原則包含提升防檢疫工作的確實度；旅客名冊對岸務須與我方協商並達成一致；隔離收容場所容量有一定限度，執行下次任務前須做好充足準備等。其中，「完整旅客名冊亦需於啓航前一日交給我方，俟審查入境資格無誤後再予執行。」

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