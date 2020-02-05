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滯留湖北503台商名單曝光！　徐正文回應3人突襲登機...「我們也很無奈」

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▲▼滯留湖北503人台胞名單。（圖／徐正文提供）

▲滯留湖北503人台胞名單曝光。（圖／徐正文提供）

記者陳政錄／台北報導

首批返台247位武漢台商中有一人確診武漢肺炎。今（5日）上午驚爆，有3人並不在原先起飛名單內，是「突然加上去的」，外界更質疑台商、台辦介入安插人馬，用陸配排擠國人需求，對此協助聯繫滯留湖北民眾的徐正文，下午曝光後援會統計的503人名單，並強調誰能上機的主導權，在兩岸政府機關手上，他只能提供「建議名單」，但有鑑於兩岸關係的特殊性，現在爆出爭議「我們也很無奈。」

湖北台灣同胞返台救援會會長徐正文還說，有人說他怪罪「台灣當局」今天不讓包機起飛，實際上是今早連線民眾時，一位媽媽在路途中聽到湖北台辦人員跟他說，「今天飛機無法起飛，是台灣當局的緣故」，並非他自己和台灣民眾的說法。

▲▼台北市家長會長協會總會長徐正文受訪 視訊連線滯留武漢台胞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐正文受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

他強調，大家都很感謝兩岸海基會、台辦等主管部門的協助，讓大家順利返台，該名媽媽當時也說，「不相信台灣會不讓自己的小孩回來」，對於政府有其檢疫防護需求考量，滯留湖北的台灣民眾都能體諒。

根據徐正文公布的503人名單，是在第一架包機回台前所統計，涵蓋包含武漢在內的湖北省各城市，並請每戶滯留代表提供自家人數。他強調，其中超過八成為短期赴陸出差、探親、旅遊者，具有迫切返台需求。

而對於3日返台的247人名單，他表示除了後援會提供的建議名單外，實際登機，和通知民眾的主導權是在台辦手上，「陸委會、海基會方面也會收到通知和做確認」，但有鑑於兩岸關係，目前雙方「有一些的溝通是相當微妙的，我們也很無奈」，呼籲大家重點放在「第一批人的確是回家了。」

他也聲明，有媒體指控第一批名單，我有安排自己親人，其中絕無此事，不要抹黑抹紅，少一點政治、少一點口水，大家快點救自己同胞回家。不要一直去穿小鞋，給回不來的同胞帶來政治壓力。

至於外界質疑機上有10多名大陸人，徐正文說，應該主要是指陸籍配偶，其中很多人帶著小孩，「這些小孩都是台灣人」，很難不讓他們一起回來。對於未來預計提供給海基會、陸方台辦的建議名單，他也強調會參考外界訊息，以老弱婦孺為主，陸配方面若無攜帶小孩，可以和他溝通先留在當地。。

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