徐正文武漢包機名單惹議　江啟臣籲考紀會處理：不要讓各界誤解國民黨

▲江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

大陸武漢肺炎爆發，首班武漢返台包機的名單引發爭議，各界將矛頭指向居中協調的台商代表徐正文，國民黨也遭受波及，緊急切割徐正文。對此，國民黨團總召林為洲6日受訪時表示，兩岸很複雜，陸委會、海基會都沒辦法單獨完成武漢撤僑這件事，所以才需要台商協會，才需要本黨同志的幫忙，如果政府做得好就給政府做，不需要「徐xx」或是誰來幫忙，這是非常複雜的狀況，也是一次教訓，再來一定要能確認名單才上機。

▲林為洲。（圖／記者屠惠剛攝）

林為洲強調，即使上飛機，若不是我們確認的人 ，不一定要讓他下機，有確診的人在機上已經很不應該了，何況讓他下來到台灣，成為擴散疫情的漏洞，我們不希望看到 ，不排除第二次、第三次，但要嚴謹處理。

國民黨立委江啟臣則呼籲，防疫工作不分朝野、藍綠，也不要因為兩岸政治意識形態上的堅持，而喪失第一時間該做的工作，「兩岸應該放下所有意識形態考量，救人優先，讓所有台灣人民順利返鄉，這也是兩岸能化解歧見、釋出善意的最佳時機」，至於徐正文言行惹議，江啟臣建議考紀會處理，不要讓社會各界對國民黨誤解。

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