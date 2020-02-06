雲端最前線／你有資格買嗎？口罩禁售2天後實名制上路

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台灣「口罩實名制」6日正式上線，衛生福利部中央健康保險署也另外建置新系統，供查詢哪裡有口罩，但一上線網站就被塞到當機。政策出發點主要是讓人人都能買到口罩，但對於沒有健保卡、以及外國人來說卻「一罩」難求，也引發部分質疑政策不夠完善。新政首日上路真能解決口罩荒？節目現場直擊！《雲端最前線》6日邀請前衛生署長楊志良、時事評論員王時齊與主持人楊文嘉深度探討。

▲口罩實名制正式上路。

台北市家長會長協會總會長徐正文，原先表示5日會有第二批武漢返台包機，但最後卻因為雙邊沒談攏泡湯，陸委會指出，相較於之前承諾會以有急需的台灣人優先，但事後抵台卻發現名單與先前不符，所以必須進一步溝通，但對於不少滯留在武漢的台灣人來說，又是一場漫長等待。

包機名單爆出爭議，協調返台事宜的徐正文被控安插非台籍人士，遭到外界懷疑正當性，日前表達與大陸雙邊協調、促成武漢台胞包機返台的國民黨「七人小組」也受到質疑。網友吵成一片，討論該不該「原機遣返」？登上《雲端最前線》一同揭秘。

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關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周一至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。