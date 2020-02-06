游淑慧批徐正文「不要再添亂」　呼籲國民黨祭出黨紀處分

▲徐正文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

首批武漢返台包機名單被爆多出3個人，其中一人還是武漢肺炎的確診病例，讓湖北台灣同胞返台救援會會長徐正文備受質疑。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，徐正文不要再添亂，也呼籲國民黨祭出黨紀處分。

游淑慧6日在臉書表示，武漢專機名單爆出爭議，她下午緊急和黨中央聯繫反應，她曾參與過抗SARS的工作，防疫當下，對外要配合政府步調，尤其這次接回武漢的台灣人有兩個敏感，疫情問題和兩岸關係，因此，要幫忙要以「黨」的角色，從旁協助政府和民眾，最好事先和政府相關局處單位有一定層度的默契。

游淑慧接著指出，她也和黨中央反應，此時此刻任何人都不應干擾防疫作業進行，國民黨應清楚表態、約束黨員言行，徐正文雖是台商一份子、但也是黨員，黨中央必須儘快與對方溝通，明確告知黨的立場、政策和黨紀。

游淑慧認為，名單以外的人上機、不是陸委會第一順位的對象上機，這些都讓整個接人過程爭議與混亂，當天現場處理登機審核的人、塞名單的人是誰？「不要再添亂了，未來上機審核，應有我方官方授權的人在現場把關」、「不可在兩岸防疫中添亂，黨中央已經清楚表態了，而黨紀處分是應該要有的態度宣示！」

游淑慧提到，隨著大陸疫情升溫，接回台灣同胞的需求越來越高，然而台灣的隔離容量有限，大規模接回會衝擊防疫體系，這次陸委會擬的優先條件是合理的，大陸方面應尊重和同意，包括老弱婦孺、生病的人 （尤其是慢性病需要就醫者），短期出差（在武漢沒有住所），應先回台灣治療，而非經濟條件較佳的重要人士。

最後，游淑慧強調，接回國民是政府的義務，但希望的是全程平安和順利，任何人若是真心為他們好，此刻都要注意個人言行。