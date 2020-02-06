　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

游淑慧批徐正文「不要再添亂」　呼籲國民黨祭出黨紀處分

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼台北市家長會長協會總會長徐正文受訪 視訊連線滯留武漢台胞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲徐正文。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

首批武漢返台包機名單被爆多出3個人，其中一人還是武漢肺炎的確診病例，讓湖北台灣同胞返台救援會會長徐正文備受質疑。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，徐正文不要再添亂，也呼籲國民黨祭出黨紀處分。

游淑慧6日在臉書表示，武漢專機名單爆出爭議，她下午緊急和黨中央聯繫反應，她曾參與過抗SARS的工作，防疫當下，對外要配合政府步調，尤其這次接回武漢的台灣人有兩個敏感，疫情問題和兩岸關係，因此，要幫忙要以「黨」的角色，從旁協助政府和民眾，最好事先和政府相關局處單位有一定層度的默契。

游淑慧接著指出，她也和黨中央反應，此時此刻任何人都不應干擾防疫作業進行，國民黨應清楚表態、約束黨員言行，徐正文雖是台商一份子、但也是黨員，黨中央必須儘快與對方溝通，明確告知黨的立場、政策和黨紀。

游淑慧認為，名單以外的人上機、不是陸委會第一順位的對象上機，這些都讓整個接人過程爭議與混亂，當天現場處理登機審核的人、塞名單的人是誰？「不要再添亂了，未來上機審核，應有我方官方授權的人在現場把關」、「不可在兩岸防疫中添亂，黨中央已經清楚表態了，而黨紀處分是應該要有的態度宣示！」

游淑慧提到，隨著大陸疫情升溫，接回台灣同胞的需求越來越高，然而台灣的隔離容量有限，大規模接回會衝擊防疫體系，這次陸委會擬的優先條件是合理的，大陸方面應尊重和同意，包括老弱婦孺、生病的人 （尤其是慢性病需要就醫者），短期出差（在武漢沒有住所），應先回台灣治療，而非經濟條件較佳的重要人士。

最後，游淑慧強調，接回國民是政府的義務，但希望的是全程平安和順利，任何人若是真心為他們好，此刻都要注意個人言行。

ET快訊
陳時中：即刻起「國際郵輪禁止停靠我國港口」
「武漢台商包機完全走樣！」蘇貞昌氣炸提「4點下令」說話了
黑心口罩入侵！全台買不到「這間藥局賣不完」120萬片全部來自
萬人擠爆網站！口罩實名制「健保署流量激增6倍」署長曝塞爆原因
獨家專訪／徐正文曝503人名單　機上有陸配「希望外界給同理心
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

雲端最前線／你有資格買嗎？口罩禁售2天後實名制上路

快訊／陳時中：即刻起「國際郵輪禁止停靠我國港口」

邱顯智談「武漢台商包機假名單」：使大陸人民非法入境可處7年徒刑

陳時中證實已向吉利德接洽　商請 新藥保留一部分給台灣

WHO秘書長不認大陸隱匿疫情　賴品妤轟：他是世衛韓國瑜嗎？

藍營籲追究責任！台商包機名單惹議　羅智強：請徐正文閉嘴

快訊／「武漢台商包機完全走樣！」蘇貞昌下令下不為例：未來台籍「弱勢優先」

石斑魚大降價每斤50元？韓國瑜竹篙湊菜刀...懊惱：非常抱歉造成誤會

世界衛生組織稱台灣「台北及周圍地區」　仍列在中國一部分

徐正文8聲明還原台商3人蒙混登機 「用國籍航空帶回病菌以後大家會罵」

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

《女鬼橋》全新預告

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

向防疫人員致敬「謝謝您守護大家」　台北101連2天暖點燈：請保重自己

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

小屁狗歐告～愛玩「掛狗坐騎」 給朋友載著跑...特殊玩法網笑噴

撞上休旅車後斗！機車失控反彈　遭對向大貨車輾「臟器外露」亡

雲端最前線／你有資格買嗎？口罩禁售2天後實名制上路

快訊／陳時中：即刻起「國際郵輪禁止停靠我國港口」

邱顯智談「武漢台商包機假名單」：使大陸人民非法入境可處7年徒刑

陳時中證實已向吉利德接洽　商請 新藥保留一部分給台灣

WHO秘書長不認大陸隱匿疫情　賴品妤轟：他是世衛韓國瑜嗎？

藍營籲追究責任！台商包機名單惹議　羅智強：請徐正文閉嘴

快訊／「武漢台商包機完全走樣！」蘇貞昌下令下不為例：未來台籍「弱勢優先」

石斑魚大降價每斤50元？韓國瑜竹篙湊菜刀...懊惱：非常抱歉造成誤會

世界衛生組織稱台灣「台北及周圍地區」　仍列在中國一部分

徐正文8聲明還原台商3人蒙混登機 「用國籍航空帶回病菌以後大家會罵」

居家防範武漢肺炎「最重手」　大陸專家：不洗手，就可能吃了别人的屎！

焦糖布丁直接包進生乳捲中！亞尼克「期間限定」全新口味開賣了

孕婦感染武漢肺炎案例增加！　專家皆「易感染對象」：避免哺乳

防範重大交通事故　麻豆警交通大執法

macOS Catalina 10.15.3修復Apple Mail漏洞　加密郵件不再被看光光

雲端最前線／你有資格買嗎？口罩禁售2天後實名制上路

菲律賓拒絕中國球員入境　恐無緣下周亞洲羽球團賽影響湯優盃

蘇花公路貨車對撞統聯客運　「統聯乘客未受傷」另有4人送醫

口罩男自稱「小心我有武漢肺炎」 　跑到超市亂噴液體嚇壞人！

快訊／陳時中：即刻起「國際郵輪禁止停靠我國港口」

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

政治熱門新聞

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

台灣基進：徐正文的淚滿滿中共味

台灣武漢同鄉會長：不知道徐正文的身分

王世堅槓上徐正文　怒轟「可恥、卑劣」

吳斯懷談圖利口罩廠商　藍委：多講了

武漢包機多3人　「假名單」內幕曝

口罩實名制購買6日上路！網友發起「我OK你先領」禮讓口罩運動

獨／徐正文曝503人名單　機上有陸配「希望外界給同理心」

賴清德拜會白宮國安會

需要買口罩看過來！唐鳳推超神「口罩供需資訊網」：地點、存量一查就有

返台包機爆「喬名單」　黃光芹：原機遣返

疏10年未果害便道無法完工　韓盼進入解決

影／蔡英文親自視察口罩工廠

更多熱門

相關新聞

高鐵再增14班「大學生5折列車」

高鐵再增14班「大學生5折列車」

武漢肺炎疫情延燒，因應教育部宣布各大專院校延後至2月25日後開學。高鐵決定自2月24日至3月1日再規劃14班「大學生開學返校5折優惠列車」，並自2月7日凌晨零時起全面開放購票。

藥局前排隊買口罩　宜蘭鄉親：這種方式比較安心

藥局前排隊買口罩　宜蘭鄉親：這種方式比較安心

《鐵達尼》翻版！3人偷渡上包機　網紅醫師動怒

《鐵達尼》翻版！3人偷渡上包機　網紅醫師動怒

台商包機名單爆爭議　柯：沒信任更慘

台商包機名單爆爭議　柯：沒信任更慘

口罩實名制上路！每張健保卡跑2分鐘

口罩實名制上路！每張健保卡跑2分鐘

關鍵字：

游淑慧徐正文武漢肺炎台商

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

熊熊新歡曝光！「驗肌蹭吻調情」全被攝

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵

駭客駭入聯合國　放國旗寫Taiwan No1

隔離14天宿舍內部曝　台商懷念美食：回台像被當犯人

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

台灣基進：徐正文的淚滿滿中共味

3人突襲登機「其中1人就是肺炎確診」！焦糖哥哥爆氣

台女科學家領導開發武漢肺炎新藥

武漢病毒所「39歲女所長」遭疑靠夫上位！6年升官史曝

福建毒王騙全村吃餐宴　害4000人隔離

沒戴口罩逛市場！他「15秒被感染」武漢肺炎

即／伊斯坦堡客機衝出跑道斷兩截

快訊／罕見首例！漳州32歲男「檢測5次」才確診感染

莉婭親上火線開戰：靠北！

更多

最夯影音

更多
首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺
不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

最尷尬67秒！被檢舉揍人搶手機 騎士轉頭想逃「發不動機車」傻眼

《女鬼橋》全新預告

《女鬼橋》全新預告

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面