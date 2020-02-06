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譚德塞回應「中國是否隱瞞疫情」：現在不能說有沒有

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▲▼▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）。（圖／路透）

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

中國武漢肺炎疫情大爆發，現共有27座城市封城，世衛組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）先前在記者會中，一再讚頌中國抗疫透明且迅速有效，言論屢遭抨擊。周三（5日）下午，他向記者說明過去24小時是新增病例最多的一天，近4,000例，但被問到中國是否隱匿病情時，則回答現在「不能說有沒有」。

世衛最新疫情報告指出，中國5日最新單日確診病例高達3,893例，總共24,363例，死亡491例，全球確診總數24,554例；根據中媒截至6日上午8點，單日確診案例增加3,697例，目前確診人數已達28,060人，死亡病例564例。

▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒。（圖／翻攝央視）

▲武漢封城，市民透過大樓螢幕為全城加油。（圖／翻攝央視）

由新型冠狀病毒（2019-nCoV）引起的武漢肺炎，迫使中國至少27座城市封閉式管理，包含4日晚間宣布封城的「六朝古都」南京；廣東和浙江的確診病例則在武漢之後，排名第2、3位。中國以外，日本厚生勞動省6日上午證實，「鑽石公主號」乘客再新增10例確診，目前郵輪上已有20人遭感染，全國確診已有35例。美國威辛康新州新增1例共12例，台灣則有11例，其中一名女台商已痊癒，預計1周後出院。

譚德塞面臨網路上超過20萬人連署下台的壓力，並未給予回應，4日重申肯定中國的抗疫努力，「高效率、強而有力的措施」，為世界打敗疫情的機會「打開了一扇窗」。

▲▼鑽石公主號確診10例。（圖／達志影像／美聯社）

▲「鑽石公主號」確診已有20例。（圖／達志影像／美聯社）

記者會中譚德塞也不忘提及，要世人不要忘記武漢人民現在處境有多麼困難，同時對各國呼籲，不要為了防疫而對中國採取旅遊限制，因為並非所有省份都和武漢相同，這種限制並無助益。日前世衛已發布「國際公衛緊急事件」，譚德塞及其餘官員認為，現在狀況尚不能稱之為「大爆發」（pandemic）。

中央社報導，媒體5日在記者會中向譚德塞提問，澳洲專家指控中國沒有在第一時間通報病毒確診案例，導致疫情比表面嚴重，「而我們沒有被告知」。譚德塞則回應，99％病例都在中國，如果真的隱藏病例，預期會有更多感染者蔓延至境外，「未來可以調查」。

譚德塞又說，現在他不能說有沒有隱匿，只能以邏輯理解情況，強調此時討論這件事沒有幫助。

▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒。（圖／翻攝央視）

▲武漢肺炎疫情不容小覷，中國27座城市封城。（圖／翻攝央視）

《商業內幕》（Business Insider）報導，儘管如此，醫學界權威期刊《刺胳針》（The Lancet）公布一項經同行評審 （Peer review）的研究，表明中國實際反應「已經太慢了」，若不能在病毒傳播出武漢前封城，效果只是微乎其微。

內文也提到中國官方公布的數據並不足以採信，實際傳播規模肯定更大；研究建立一套運算模型進一步得出結論，武漢早在1月25日時，就可能已經有75,000人感染，而當時官方數據為760例。值得注意的是，雖然陸續有痊癒案例出現，但中國國家衛健委警告，「痊癒不代表免疫」。

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