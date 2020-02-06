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武漢肺炎高峰期預測曝光！　台大教授「動力學模型」解說：確診最多24萬人

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▲▼武漢肺炎，新型冠狀病毒。（圖／翻攝央視） 

▲截至6日清晨，湖北武漢肺炎單日仍激增近3000人。（圖／翻攝央視）

記者張靖榕／綜合報導

武漢肺炎每日新增確診案例仍居高不下，許多人擔心到底什麼時候才會結束，一名台大助理教授日前在臉書發文，試圖以高中化學程度就能懂得「動力學模型」，向大家解說病毒傳染方式，以及抵達高峰和後續的發展，並提出2003年SARS的案例進行探討，認為最終確診人數可能落在6萬到24萬人（估值差距正負50％）之間。

助理教授徐丞志表示，武漢於小年夜封城，當時單日確診人數僅200多人，不到5天時間內卻暴增至1700多人，數字跳動非常快，引起眾人擔心。事實上流行病學家根據過往經驗，早已提出各種數學模型，描述流行病傳播隨著時間如何變化。

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▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒,東京。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼武漢肺炎全球蔓延，日本（上圖）和泰國（下圖）民眾確診病例雙雙突破25例。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒,泰國地鐵。（圖／達志影像／美聯社）

由於流行病學家提出的模型仍太專業，徐丞志就以較簡單的動力學模型向大家解釋，經驗得出一個群體內，感染者數量增加最快的時候，並非在一開始，而是當健康者和感染者的數量差不多時，才會爆發疫情高峰，因為「Ａ（健康者）跟Ｂ（患者）相碰的頻率會最高」。他接著說，感染者數量在高峰過後就會「迅速降低」。

這項理論能為防疫相關人員提升警覺，因為感染程度取決於最初的防疫速度。徐丞志表示，「若在疫情剛開始的時候進行隔離防疫，相當於限制Ｂ可以觸及Ａ的機會和範圍，因此Ａ＋Ｂ的總數量會隨著防疫的落實而大幅減少，形成一個初始的邊界條件，決定了最後的總感染人數。」

徐丞志根據SARS經驗預判這次新型冠狀病毒的疫情走勢，高峰期會維持每日2000到4000個新增確診病例，並會持續到2月13日，接下來若降為每日2000人，代表這波疫情接近尾聲。

結論中徐丞志表示，若武漢肺炎沒有在武漢以外的城市發生「大規模傳播」，那疫情有機會在2月底收尾，之後總結確診人數要視防疫成效高低，可能落在6萬到24萬人之間。

武漢肺炎疫情截至6日上午6點，全球確診人數已突破2.75萬人，死亡人數突破500人。

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