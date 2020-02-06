沒戴口罩逛市場！寧波男「15秒被感染」武漢肺炎　緊急公布接觸史

▲寧波一名男子因沒戴口罩逛市場，15秒內就被傳染武漢肺炎。（示意圖／pxhere）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸浙江省寧波市一名56歲男子4日被確診新型冠狀病毒。透過當地公安部門調查，男子竟是在逛市場買菜時未戴口罩，經過一名確診感染武漢肺炎的女子身旁15秒時被感染，目前已追蹤有與女子接觸的19人，均進行隔離觀察。

據《浙江新聞》報導，江北區公安部門指出，江北區4日確診感染新型冠狀病毒感染者有5例，但其中一名56歲男子調查後發現，他發病14天前沒有到疫區居住或旅行，也未有野生動物接觸史，並與其他感染者皆不認識，因此懷疑他曾與感染者有過接觸。

▲圖為女子23、24日去過的地點。（圖／翻攝浙江新聞）



調查後發現，56歲男住在江北區文教街到雙東路，他1月23日早上7時47分去市場買菜，經過一個攤位並參與祈福活動，因此短暫停留15秒，當時旁邊站著61歲的確診女病患，由於雙方皆未戴口罩，因此遭到感染。

江北區公安部門表示，該名女病患2日的行程已透過監視器畫面比對，確定23日有到雙東坊菜場、清林閒庭菜場、清林灣三江超市購物，24日則到天水三江超市、江北萬達倪阿姨餐廳聚餐，預計有密切接觸19人，皆已進行隔離。

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