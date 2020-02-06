　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

沒戴口罩逛市場！寧波男「15秒被感染」武漢肺炎　緊急公布接觸史

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼菜市場。（圖／pxhere）

▲寧波一名男子因沒戴口罩逛市場，15秒內就被傳染武漢肺炎。（示意圖／pxhere）

記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸浙江省寧波市一名56歲男子4日被確診新型冠狀病毒。透過當地公安部門調查，男子竟是在逛市場買菜時未戴口罩，經過一名確診感染武漢肺炎的女子身旁15秒時被感染，目前已追蹤有與女子接觸的19人，均進行隔離觀察。

據《浙江新聞》報導，江北區公安部門指出，江北區4日確診感染新型冠狀病毒感染者有5例，但其中一名56歲男子調查後發現，他發病14天前沒有到疫區居住或旅行，也未有野生動物接觸史，並與其他感染者皆不認識，因此懷疑他曾與感染者有過接觸。

▲▼寧波男沒戴口罩逛市場！「15秒被感染」武漢肺炎　緊急公布接觸史。（圖／翻攝浙江新聞）

▲圖為女子23、24日去過的地點。（圖／翻攝浙江新聞）

調查後發現，56歲男住在江北區文教街到雙東路，他1月23日早上7時47分去市場買菜，經過一個攤位並參與祈福活動，因此短暫停留15秒，當時旁邊站著61歲的確診女病患，由於雙方皆未戴口罩，因此遭到感染。

江北區公安部門表示，該名女病患2日的行程已透過監視器畫面比對，確定23日有到雙東坊菜場、清林閒庭菜場、清林灣三江超市購物，24日則到天水三江超市、江北萬達倪阿姨餐廳聚餐，預計有密切接觸19人，皆已進行隔離。

►「美麗最大的祕密」「就是買進來變美麗」

ET快訊
吃野味得武漢肺炎…女星扯「這些人」得絕症！網怒開嗆
獨／這家客運宣布「乘客符合3條件」可拒載！提供免費口罩
京都添1例！20多歲男「從沒去過中國」　日本已35人感染
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平7天沒有露面…5日現身北京　會見柬埔寨總理洪森

武漢返鄉「病毒王」騙了全村…大吃餐宴發燒確診！害4000人遭隔離14天

沒戴口罩逛市場！寧波男「15秒被感染」武漢肺炎　緊急公布接觸史

影／薄如棉紗！醫用口罩一撕即破...黑心商1片賺1.9塊　網轟：還是人嗎

美開發新冠病毒藥物！陸搶註專利　學者打臉：成功率低

「無症狀感染者可能是傳染源」！陸專家：病情較輕傳播力較弱

影／吐口水狂抹電梯按鍵！網友氣炸怒嗆「缺德」...警方回應了

廣西男子惡意吐口水抹電梯按鍵　遭公安拘留10日

武漢協和醫院14名感染醫護全部出院　網：證明防護有效

快訊／罕見首例！漳州32歲男「檢測5次」才確診感染　醫師傻：病毒太狡猾

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

《女鬼橋》全新預告

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

小屁狗歐告～愛玩「掛狗坐騎」 給朋友載著跑...特殊玩法網笑噴

向防疫人員致敬「謝謝您守護大家」　台北101連2天暖點燈：請保重自己

蔣智賢結婚8週年前爆婚外情！　KTV夜唱激喇牛奶肌辣妹

撞上休旅車後斗！機車失控反彈　遭對向大貨車輾「臟器外露」亡

都是星爺迷！結婚闖關「點秋香」　音樂下新郎嚇傻：怎麼有這東西

習近平7天沒有露面…5日現身北京　會見柬埔寨總理洪森

武漢返鄉「病毒王」騙了全村…大吃餐宴發燒確診！害4000人遭隔離14天

沒戴口罩逛市場！寧波男「15秒被感染」武漢肺炎　緊急公布接觸史

影／薄如棉紗！醫用口罩一撕即破...黑心商1片賺1.9塊　網轟：還是人嗎

美開發新冠病毒藥物！陸搶註專利　學者打臉：成功率低

「無症狀感染者可能是傳染源」！陸專家：病情較輕傳播力較弱

影／吐口水狂抹電梯按鍵！網友氣炸怒嗆「缺德」...警方回應了

廣西男子惡意吐口水抹電梯按鍵　遭公安拘留10日

武漢協和醫院14名感染醫護全部出院　網：證明防護有效

快訊／罕見首例！漳州32歲男「檢測5次」才確診感染　醫師傻：病毒太狡猾

習近平7天沒有露面…5日現身北京　會見柬埔寨總理洪森

武漢包機多3人！劉寶傑震怒飆罵　王瑞德：第二批回不來「徐正文」就是罪人

武漢返鄉「病毒王」騙了全村…大吃餐宴發燒確診！害4000人遭隔離14天

國內首例女台商康復！2次採驗呈陰性「最快一周內出院」

沒戴口罩逛市場！寧波男「15秒被感染」武漢肺炎　緊急公布接觸史

《寶可夢》發福了萌度加倍！肥肥瞇眼皮卡丘，移動模樣超療癒

周潔瓊乘坐航班「有武漢肺炎確診者」　本人發聲報平安了！

快訊／6個月男嬰確診「年紀最小」！爸也遭感染...新加坡再增4例累積達28人

台灣武漢同鄉會長：完全不知道徐正文的身分　沒授權怎代表大家說話？

一碰橋本環奈嘴唇就傳出「啪啪」聲　平野紫耀狂讚：電力超強根本電擊棒

「女老師只穿內褲」房東3人狂盯　2年偷看破萬次！私生活全曝光

大陸熱門新聞

快訊／罕見首例！漳州32歲男「檢測5次」才確診感染

影／薄如棉紗！醫用口罩一撕即破

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

中國科學院疑搶先註冊美藥廠專利

沒戴口罩逛市場！他「15秒被感染」武漢肺炎

新確診案例驚爆　不在原本登機名單

6千張病床一夜搞定 武漢「光速」再建8座方艙醫院

獨／好消息！留武漢確診台商退燒

影／吐口水狂抹電梯按鍵！警方回應

出生30hrs確診！新生兒「無症狀」染武漢肺炎

滯留湖北名單曝光　台商回應登機爭議

她買到口罩！路上竟「整盒遭劫」

武漢返台隔離宿舍曝光　有電視可看

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

更多熱門

相關新聞

周潔瓊乘坐航班　傳出有武漢肺炎確診者

周潔瓊乘坐航班　傳出有武漢肺炎確診者

大陸女星周潔瓊曾是南韓女團「Pristin」成員，團體解散後，她就回到家鄉大陸發展，近期爆發武漢肺炎，她就被發現搭乘過的航班中，有一名武漢肺炎的確診者，讓粉絲相當擔心她的情況。

即／6月男嬰也確診！星國再增4例

即／6月男嬰也確診！星國再增4例

台灣武漢同鄉會長：不知道徐正文的身分

台灣武漢同鄉會長：不知道徐正文的身分

台灣基進：徐正文的淚滿滿中共味

台灣基進：徐正文的淚滿滿中共味

鑽石公主郵輪中鏢乘客　國賓：經查證並無進入用餐

鑽石公主郵輪中鏢乘客　國賓：經查證並無進入用餐

關鍵字：

寧波口罩市場15秒感染武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／伊斯坦堡客機衝出跑道斷兩截

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

駭客駭入聯合國　放國旗寫Taiwan No1

熊熊新歡曝光！「驗肌蹭吻調情」全被攝

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

3人突襲登機「其中1人就是肺炎確診」！焦糖哥哥爆氣

王世堅槓上徐正文　怒轟「可恥、卑劣」

快訊／罕見首例！漳州32歲男「檢測5次」才確診感染

鄭宜農「同居林予晞」2年曝感情現況

處女老公囤好口罩！她：心很累　8000人讚爆

台南騎士揍人搶手機　轉頭落跑發不動機車

男偶像自白「已婚身分藏11年」還有1兒1女

即／京都添1例　20歲男沒去中國

武漢返台先簽承諾書　台商嘆：怪病毒太厲害

陳時中坐鎮穩定防疫軍心 鋼鐵意志男兒淚

更多

最夯影音

更多
首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺

首批武漢台商拍攝隔離所內部　哀怨：像被當犯人監禁的感覺
武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

《女鬼橋》全新預告

《女鬼橋》全新預告

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

WHO秘書長籲「沒理由限制出入境」再讚：若非中國努力，會有更多病例

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面