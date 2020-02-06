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快訊／武漢肺炎再增70死！湖北一日激增2987確診　累計近2萬例

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▲武漢肺炎疫情延燒，司機穿著防護服。（圖／路透社）

▲武漢肺炎疫情延燒，司機穿著防護服。（圖／路透社）

記者葉國吏／綜合報導

新型冠狀病毒疫情不斷升溫，截至2月5日24時為止，湖北省新增2987例、70死，湖北省累計19665例。目前仍在院治療14314例，其中：重症2328例、危重症756例，均在定點醫療機構接受隔離治療。累計追蹤密切接觸者90997人，尚在接受醫學觀察64127人。

湖北省新增新型冠狀病毒感染的肺炎病例2987例，其中：武漢市1766例、孝感市424例、黃岡市162例、隨州市128例、荊州市88例、荊門市86例、宜昌市67例、黃石市57例、襄陽市52例、鄂州市41例、仙桃市40例、十堰市35例、咸寧市15例、天門市10例、潛江市10例、恩施州6例。

死亡新增70例，其中：武漢市52例、宜昌市2例、荊州市1例、荊門市1例、孝感市7例、黃岡市4例、咸寧市1例、隨州市1例、仙桃市1例。新增出院113例，其中：武漢市63例、黃石市7例、十堰市5例、襄陽市3例、荊州市9例、荊門市5例、鄂州市2例、孝感市3例、黃岡市10例、咸寧市1例、恩施州4例、天門市1例。

湖北省累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例19665例，其中：武漢市10117例、孝感市1886例、黃岡市1807例、隨州市834例、荊州市801例、襄陽市787例、黃石市566例、宜昌市563例、荊門市508例、鄂州市423例、咸寧市399例、十堰市353例、仙桃市265例、恩施州144例、天門市138例、潛江市64例、神農架林區10例。已治癒出院633例。死亡549例，其中：武漢市414例、黃石市2例、襄陽市2例、宜昌市6例、荊州市10例、荊門市17例、鄂州市18例、孝感市25例、黃岡市29例、咸寧市1例、隨州市9例、仙桃市5例、天門市10例、潛江市1例。目前仍在院治療14314例，其中：重症2328例、危重症756例，均在定點醫療機構接受隔離治療。累計追蹤密切接觸者90997人，尚在接受醫學觀察64127人。

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