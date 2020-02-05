義大利參議員聯名致函WHO　關切將台灣列為中國大陸疫區

▲外交部長吳釗燮舉行國際記者會，抗議世界衛生組織將台灣列為中國大陸疫區。（圖／記者張榮恩攝）



記者陶本和／台北報導

義大利國會友台協會主席馬蘭（Lucio Malan）領銜10位資深參議員，3日聯名致函世界衛生組織 (WHO) 幹事長Tedros Adhanom Ghebreyesus，就台灣被無理排除於WHO全球防疫網之外，及WHO將台灣視為中國疫區等不合理情形，表達嚴重關切。

根據聯名函指出，義大利近期停飛台義直航班機，就是根據WHO將台灣視為中國一部分的錯誤資訊，使台灣一併被評為高風險疫情傳染區。但事實上，台灣疫情目前已受控制，確診病例約為亞洲鄰國及歐美病例的一半，且台灣有獨立的司法管轄及公衛體系，不同於中國。

不過，聯名函也指出，由於中國長期向其他國家及國際組織施壓，台灣被排除於國際社會及全球公衛的防疫大門外，令人無法接受。

此外，聯名函也表示，將台灣排除於WHO外為空前絕後，違反WHO憲章所言，健康為普世價值，不應政治、種族、宗教、經濟等有所不同，因為病毒與疾病亦不會分辨國境領土、政府政治光譜。

對此，外交部感謝馬蘭主席及義大利國會友我議員挺身而出，並嚴正要求WHO更正對台灣的錯誤分類。外交部也對馬蘭主席等議員長期推動深化台義關係，積極爭取台義儘速復航的努力表示肯定。