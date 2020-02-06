「口罩地圖」庫存還有52！他秒衝藥局卻被告知賣光：白跑一趟　曝2可能原因

▲口罩實名制首日，民眾排隊情況。（圖／記者李忠憲攝）

記者張嘉晏／綜合報導

實名制購買口罩政策在短時間內急上線，配送、販賣等配套措施都要迅速出爐，還需要許多工程師連夜趕工連結各個系統。除此之外，政府和坊間也出現不少「口罩地圖」，方便民眾知道附近有哪些藥局可買、庫存有多少，不過也有民眾反映數據似乎沒有確切更新，讓他們撲空了好幾次。

PTT上出現幾名網友反映類似情況，明明在網路上看到附近藥局還有口罩庫存，到了現場藥師才說「已經賣完了」，仔細追問下才知道，原來藥局早上8點就已先發放了號碼牌，網路上所顯示的庫存量是「領了號碼牌但還沒來領口罩的量」，也就是說口罩已經被預訂完了。

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另一名網友也提到，他中午去某藥局問時藥師說賣完了，但是地圖上卻顯示還有52個口罩，推測那些都是號碼牌名額，或者是藥局沒有即時更新數據，很容易讓人白跑一趟。

▲網友發現口罩地圖庫存和藥局實際可販售的數量有落差 。（圖／翻攝自PTT）

貼文一出，有網友點頭認為的確會有這樣的問題發生，不過發號碼牌的好處是，畢竟不知道每個人究竟帶了1張還是2張健保卡，發號碼牌至少能夠先把數量確定下來，讓隊伍後半段超額的人不要浪費時間，以免乾等了大半天還是沒買到口罩。

其他人則是表示，「怕白跑，打電話直接問比較快」、「口罩地圖是美意但不實用」、「直接問藥局幾點發號碼牌比較實在」、「早上九點領號碼牌，下午一點到六點取口罩」、「除非更新間隔很短，不然資訊不準蠻正常的」、「看網站要不要做號碼牌回報」。

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