前立委沈智慧臉書批「貴死人口罩還買不到」　網諷「智慧不能省」

▲沈智慧臉書發文批政府賣貴死人口罩還買不到。（圖／翻攝臉書）

記者李忠憲／台中報導

前立法委員沈智慧5日針對「口罩之亂」，臉書發文附上一張「營利事業捐贈收入單」照片，認為「口罩一個才1.6元」，以新加坡、日本、菲律賓免費、減價德政，批評中央「不但只能賣貴死人口罩，還買不到！」她雖也呼籲民眾將口罩讓給需要的人，還開啟健康小教室叮嚀，卻遭網友砲轟根本是在「扯後腿」！

爭取連任失利的台中市立委沈智慧，日前才發雙手合十的祈福照，邀大家一起吃素齋，為武漢疫情祈福。昨天她進一步在臉書發文，附上一張捐贈日期為2019年11月22日的營利事業捐贈收入單，上頭寫著口罩20000個口罩，每個1.6元。

文中一開頭就說，「哎，我們不但只能買貴死人的口罩，甚至還買不到！？看看鄰近國家：1.新加坡政府免費每戶送四片！2.菲律賓政府免費發送！3.日本政府還減價出售！」結果政府以公權力向口罩製造商統一「徵用」後，口罩的價格卻是8元、6元、5元。

內文說，不只民眾有疑惑，她也很好奇阿！她還特別翻出發票確認一下，選舉期間口罩一個成本才1.6元，難怪人民會不滿！更別提連買都買不到了！

▲前立委沈智慧日前才要大家吃素為武漢疫情祈福，又發文稱政府只能賣貴死人口罩還買不到。（圖／資料照）

沈智慧說，曾經以為，只有真愛，用錢買不到；原來，口罩也買不到！不是要針對誰，畢竟共體時艱，大家應該不分黨派齊心對抗疫情，真心建議政府公開徵收相關資料，例如徵收價格、徵收工廠及通路，以及支出的行政費用、及相關花費，讓口罩的配給、價格計算透明化，讓人民安心沒疑問。

文末也提到，誠心建議所有人民，應該將口罩留給需要的人用，不要囤積，並配合良好的衛生習慣，大家一起順利渡過這次病災，都平安健康！並教導大家勤洗手等健康防疫觀念。只是，文章一出，立刻遭網友砲轟，到今天下午，就已累積9千多人按讚及按怒，1萬2千多則留言，717次分享，堪稱她臉書粉專有史以來最熱烈的一則PO文。

有網友說，「哈囉，台灣疫情是這些國家最輕微的，完全為反而反，一點道德和思辨都沒有。老實說，沒有你們在扯後腿，台灣這次的疫情會再好更多更多。」、「你們如果不會做事，就不要扯後腿，然後害全台灣的人，包機時間。那天殺的7人組，搞不清楚狀況還出來邀功，現在危害全台的包疫飛機。你們不出來解決還在那搞切割，台灣有你們真的是丟臉到不行，很可恥的黨，遇到事情只會搞分裂，你們乾脆都解散算了！」

還有人酸說，「終於明白，傳統取名字都是祈使句的動機」、「記得好像在立委時參與提案讓中國人用台灣健保也有妳！有何顏面再說三道四！」、「就說智慧不能省了，講不聽餒妳」、「你整個人生所有的智慧只有在你名字裡是不是」。

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