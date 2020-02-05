訪美爭取加入WHO？　賴清德會美參議員「應從國際組織獲得正確疫情資訊」

▲賴清德訪美見參議員。（圖／翻攝自賴清德臉書）

記者張乃文／綜合報導

副總統當選人賴清德3日啟程訪美，對於目前武漢肺炎議題，台灣仍未加入WHO。而他在會晤幾位參議員時，對方在台美間的貿易協定等，皆「充分表達對台灣的支持」。賴清德提到，這幾位參議員在推動法案或決議案上都付出了實際行動，同時，他也再次感謝所有美國夥伴對台灣的友好支持。

賴清德於台灣時間5日上午，在臉書發文表示，他前往美國國會晤幾位官員，包括聯邦參議院外交委員會主席芮胥（Jim Risch）、民主黨首席議員孟南德茲（Robert Menedez），以及外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner），隨後也和聯邦參議院代議長葛萊斯里（Chuck Grassley）見面。

賴清德提到，在會談中，幾位參議員「充分表達對台灣的支持！」像是美台間自由貿易協定，及近期面對武漢肺炎疫情，台灣應該從國際組織獲得正確疫情資訊，同時，期待美台間更加緊密的合作。

賴清德說，四位參議員一直以來都以推動法案、決議案或公開推文等實際行動支持台灣，也都曾拜訪過台灣，是理解台灣、支持台灣的友好夥伴。最後，他也再次謝謝所有美國夥伴對台灣的友好支持！

其他人也看了這些...

► 口罩2/6起健保卡「實名制」到藥局買 身分證末碼「單雙號」分開購買！

► 7天2片「口罩實名制」購買攻略出爐！ 官方關鍵5點教學

► 蘇貞昌改良口罩實名制 先進健保藥局讓民眾買得到...一般通路還是會鋪貨

►超越藍綠，就靠她了