快訊／2月5號回台是單向消息　陸委會：今明兩天不會有加班機回台

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者黃國霖攝）

記者劉亭、蔡紹堅／採訪報導

滯留武漢247台灣人3日搭乘包機回來，被分批送往隔離點，其中3名收治負壓隔離病房，其中1名發燒台商被確診武漢肺炎，原定今（5）日出發的第二批已緊急喊停。陸委會發言人邱垂正表示，今明兩天不會再有加班機返台。

邱垂正表示，2月5日返台是單向訊息 滯留民眾被誤導或引導都非我政府問題，希望不要有人無與政府查證下刻意引導，讓大家失望。有無違反相關規定，由疫情指揮中心說明。

邱垂正表示，首批人員運送前，我方已預先告知對方，須以於武漢短暫出差者、有慢性病患者、有長期特殊用藥與密切醫療照顧需要者（如：血友病等重大傷病），或老人、小孩等抵抗力較弱者為優先，也獲對方同意；但查對昨晚旅客，上述人員多數並未在列。

故接續執行的優先旅客名冊，對岸務須與我方協商並達成一致。同時，完整旅客名冊亦需於啓航前一日交給我方，俟審查入境資格無誤後再予執行。有鑒於隔離收容場所容量有一定限度，接回者須隔離14天，在執行下次任務前，須做好充足準備，以確保返臺人員都能夠得到妥適的照顧。目前相關部會都在積極進行整備，務必落實完整安置與隔離工作。

陸委會4日深夜發表聲明，在雙方共同合作完成首次接返作業的基礎上，雙方後續仍將秉持民眾生命健康為先、交通安全便利、符合防疫需要等原則，繼續溝通其餘滯留武漢人員的處理事宜。惟陸媒報導2月5日將有第二批返臺民眾，目前雙方並未有任何聯繫與協商，所述並非事實。