　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

快訊／2月5號回台是單向消息　陸委會：今明兩天不會有加班機回台

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼陸委會針對滯留武漢臺灣民眾返臺事宜進行相關新聞背景說明，陸委會發言人邱垂正。（圖／記者黃國霖攝）

▲陸委會發言人邱垂正。（圖／記者黃國霖攝）

記者劉亭、蔡紹堅／採訪報導

滯留武漢247台灣人3日搭乘包機回來，被分批送往隔離點，其中3名收治負壓隔離病房，其中1名發燒台商被確診武漢肺炎，原定今（5）日出發的第二批已緊急喊停。陸委會發言人邱垂正表示，今明兩天不會再有加班機返台。

邱垂正表示，2月5日返台是單向訊息 滯留民眾被誤導或引導都非我政府問題，希望不要有人無與政府查證下刻意引導，讓大家失望。有無違反相關規定，由疫情指揮中心說明。

邱垂正表示，首批人員運送前，我方已預先告知對方，須以於武漢短暫出差者、有慢性病患者、有長期特殊用藥與密切醫療照顧需要者（如：血友病等重大傷病），或老人、小孩等抵抗力較弱者為優先，也獲對方同意；但查對昨晚旅客，上述人員多數並未在列。

故接續執行的優先旅客名冊，對岸務須與我方協商並達成一致。同時，完整旅客名冊亦需於啓航前一日交給我方，俟審查入境資格無誤後再予執行。有鑒於隔離收容場所容量有一定限度，接回者須隔離14天，在執行下次任務前，須做好充足準備，以確保返臺人員都能夠得到妥適的照顧。目前相關部會都在積極進行整備，務必落實完整安置與隔離工作。

陸委會4日深夜發表聲明，在雙方共同合作完成首次接返作業的基礎上，雙方後續仍將秉持民眾生命健康為先、交通安全便利、符合防疫需要等原則，繼續溝通其餘滯留武漢人員的處理事宜。惟陸媒報導2月5日將有第二批返臺民眾，目前雙方並未有任何聯繫與協商，所述並非事實。

ET快訊
滯留武漢台灣人回不來了！陸委會：今明兩天不會有加班機返台
LIVE／武漢台商返台深夜變卦　陸委會緊急記者會說明
人事行政總處拍板！公務員請防疫照顧假14天給假不給薪
陳時中起床第一件事先看留言！繼續跑行程發聲了
蔣智賢爆婚外情「激喇低胸辣妹」　悍將發聲明說話了
第二批武漢台商包機改6日飛　徐正文：為了升級防護措施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

滯留大陸台灣民眾　國台辦：確診3例、疑似2例均安排就醫

武漢連線／「這邊每天好多人死掉」　第二批包機原定243人...取消她崩潰

快訊／2月5號回台是單向消息　陸委會：今明兩天不會有加班機回台

前線對抗武漢肺炎...護士下班被阻止回家！　鄰居：怕帶病毒回來

載著救援物資！首架「俄羅斯軍機」飛抵武漢...5防疫專家助力疫苗研製

LIVE／武漢台商返台事宜　陸委會緊急記者會說明

華聞快遞／穩定市場預期　陸央行兩天投放流動性資金7.3兆元

想捐款被拒絕！　七旬老太太痛哭「堅持捐到底」

香港也瘋搶口罩！　 4000人九龍灣通宵排隊「第一名已等17hrs」

杭州封城後超市人擠人！　民眾「穿雨衣」搶物資...他歎：比過年人還多

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

雙B男放身障停車證擺右邊遭開罰 以車擋人怒嗆開單員：是沒眼睛？

陳時中親上火線「歷史一刻關門」　逾24h未闔眼...記者會累到語塞

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

阿嬤「百寶袋冰箱」超市都輸慘　整櫃食材都記得！想吃什麼我煮

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

滯留大陸台灣民眾　國台辦：確診3例、疑似2例均安排就醫

武漢連線／「這邊每天好多人死掉」　第二批包機原定243人...取消她崩潰

快訊／2月5號回台是單向消息　陸委會：今明兩天不會有加班機回台

前線對抗武漢肺炎...護士下班被阻止回家！　鄰居：怕帶病毒回來

載著救援物資！首架「俄羅斯軍機」飛抵武漢...5防疫專家助力疫苗研製

LIVE／武漢台商返台事宜　陸委會緊急記者會說明

華聞快遞／穩定市場預期　陸央行兩天投放流動性資金7.3兆元

想捐款被拒絕！　七旬老太太痛哭「堅持捐到底」

香港也瘋搶口罩！　 4000人九龍灣通宵排隊「第一名已等17hrs」

杭州封城後超市人擠人！　民眾「穿雨衣」搶物資...他歎：比過年人還多

貨車故障停路邊　Gogoro騎士不慎撞上...失去生命跡象

台南新興86生活圈竄起　建商鎖定首購客！500多萬買3房最夯

奧斯卡大解密！小丑影帝位不保？柯佳嬿女神轉諧星？！攜兩盛世美男大玩諧音梗

日職／陳冠宇將與球團討論6搶1　春訓先拚開幕一軍

【武漢肺炎】為什麼防疫措施會有加碼效應？

淡水小貨車拋錨停靠路邊　機車騎士追撞後車斗噴飛喪命

訪美爭取加入WHO？　賴清德會美參議員「應從國際組織獲得正確疫情資訊」

快訊／確診3名台灣人想回台治療　陸委會：跟檢疫中心確認！

滯留大陸台灣民眾　國台辦：確診3例、疑似2例均安排就醫

怕台南西港糖鐵不見！民團求助無門喊話小英「快出面救文資」

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

大陸熱門新聞

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

南京、寧波、福州封城！累計27座城市封管

武漢男欺騙醫生　找親友聚餐害5人感染

第二批台商包機改期　媽媽帶2歲兒爆哭

湖南28歲醫連10天抗疫　過勞猝死

升級防護　第二批台商包機改6日飛

福建確診男參加宗祠宴　4000人被隔離　

女房東抗肺炎「1200戶房租減半」！每月少收340萬

湖北台辦：還有800多人等返台

台商大城鄭州宣布封城「閉環管理」

接武漢兒回家！永州人大高官隱瞞被罵爆

支援湖北重症護理師：飯不敢吃飽、水不敢喝多

更多熱門

相關新聞

賴清德見參議員「應從國際組織獲得正確疫情資訊」

賴清德見參議員「應從國際組織獲得正確疫情資訊」

副總統當選人賴清德3日啟程訪美，對於目前武漢肺炎議題，台灣仍未加入WHO，而他在會晤幾位參議員時，對方皆「充分表達對台灣的支持！」。賴清德提到，這幾位參議員在推動法案或決議案上都付出了實際行動，同時，他也再次感謝所有美國夥伴對台灣的友好支持。

確診3名台灣人想回台治療　陸委會：跟檢疫中心確認！

確診3名台灣人想回台治療　陸委會：跟檢疫中心確認！

滯留大陸台人　國台辦：確診3例、疑似2例均安排就醫

滯留大陸台人　國台辦：確診3例、疑似2例均安排就醫

台北市江寧里送3000片兒童口罩

台北市江寧里送3000片兒童口罩

第二梯原定243人　她搭不上機崩潰

第二梯原定243人　她搭不上機崩潰

關鍵字：

武漢肺炎新型冠狀病毒肺炎陸委會

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 家外媒體 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

即／居家檢疫「3人失聯」　市府動員找人

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

夜唱激喇低胸辣妹！　球星蔣智賢「KTV互摸偷腥」

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

WHO：健康民眾戴口罩感染武漢肺炎風險更高

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

鄭宜農「同居林予晞」2年曝感情現況

李信盈被爆強迫同學替他打手槍

雪碧「偷生女賴帳17萬」霸住月子中心15天

史瓦帝尼WHO神安排　發言一口氣唸完

南京、寧波、福州封城！累計27座城市封管

今晚冷空氣發威！中部以北下探13度

更多

最夯影音

更多
進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？
蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面