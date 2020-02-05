美聯社聯手里長做公益！台北市江寧里送3000片兒童口罩

▲江寧里6日發放兒童口罩。（圖／江寧里里長徐信洲提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

武漢肺炎疫情持續延燒，口罩一片難求，許多家長憂心買不到兒童口罩。位在台北市中山區江寧里的美聯社找當地里長徐信洲一起做公益。徐信洲表示，美聯社給了600包兒童口罩，一包5片，共計3000片，6日下午2點半先行發放520包兒童口罩，剩下80包到里內2間幼兒園發放。

徐信洲5日表示，美聯社過年前就訂了兒童口罩，近日到貨，考量送到全國700間門市不夠用，一間門市分不到5片，就決定找位在總公司的江寧里合作。

徐信洲提到，6日下午2點半在江寧公園涼亭先行發放520包兒童口罩，限家中有12歲以下兒童，民眾須攜帶戶口名簿證明是江寧里民，每戶限領一次，每次限領一戶，如有帶領就重新排隊，一包口罩是五片，家中兒童人數若1至2名就發一包，3名以上發兩包；由於口罩有限，在當地租屋的民眾無法領口罩。

至於剩下的80包兒童口罩，徐信洲提及，在江寧公園發完口罩之後，大概下午3時10分左右，會到里內2所幼兒園發給兒童使用，幼兒園兒童不管是不是里民，既然是里內活動的兒童，就一起照顧。

徐信洲也說，有算過人數，了解有些家長要上班，無法6日下午2點半到現場拿口罩，因此，會預留一些兒童口罩，讓家長來拿。