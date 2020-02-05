滯留大陸台灣民眾　國台辦：確診3例、疑似2例均安排就醫

▲國台辦最新消息，在大陸台灣民眾確診3例，疑似病例2例，已經及時安排就醫。（圖／新華社）

記者任以芳／綜合報導

針對武漢肺炎情況，國台辦發出最新消息，發言人馬曉光表示，新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作正在有序進行，目前滯留大陸台灣民眾確診3例（湖北武漢2例，廣東1例），疑似病例2例（湖北武漢），已經及時安排就醫治療。

馬曉光說，國台辦和有關省市對台工作機構成立疫情防控工作領導小組，各地台辦主動加強與本地台商、台企及台資企業協會的聯繫，有的開展一對一服務，及時瞭解情況，做好防疫宣傳，加強關心照護，及時瞭解需求和困難，努力協調解決實際問題。目前確定在大陸確診3例，疑似病例2例，全部及時安排就醫治療。

▲國台辦表示，正在努力協調第二批滯留武漢台灣民眾回台。（圖／新華社）

目前第一批247名滯留湖北台灣民眾，已經乘坐東方航空公司春節加班機返回台灣。馬曉光表示，抓緊工作，為其他在湖北希望返台的台灣民眾作出返程安排。這次防疫工作中，大陸方面一開始高度重視兩岸同胞健康福祉的精神，與台灣有關方面保持溝通，安排台灣專家來武漢實地考察，並一直及時通報資訊，提供相關資料。

截至2月4日，大陸方面向台灣通報疫情資訊36次，台方向我通報15次。疫情防控是當前重要工作，各地對台工作機構，將進一步認真扎實做好疫情防控涉台工作，繼續保持兩岸防疫工作的資訊通報等溝通協調。