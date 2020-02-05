「武漢肺炎台中5百桃園上千例」　大砲網友line群造謠踢鐵板

記者張君豪／台北報導

正當武漢肺炎疫情正在全球延燒，台灣台中市居然有一名網友在手機LINE群組內張貼散播：「光台中確診超過五百了好嗎…桃園中壢昨天上千了」不實疫情訊息，造成網友恐慌，疾管署日前接獲民眾檢舉後向警方提告，刑事局偵三大隊4日上午在台中市約談這名涉案的李姓網友（33歲）到案說明。

▲刑事局偵三大隊第二隊隊長黃文圳說明散播假疫情男子查處經過（圖／記者張君豪攝）

▲散播假疫情李姓男子在LINE亂說假疫情灌水病例數遭警方約談（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，包含疾管署中央流行疫情指揮中心在3日拿著民眾提供的網路截圖向警方報案，刑事局偵三大隊受理後展開偵辦，並在4日約談在該LINE群組內暱稱「R」網友的李姓男子到案說明，李男到案後僅向警方表示坦承犯行，但動機是出於關心武漢肺炎在台灣發展情勢，希望提醒民眾小心。

但警方指出，平日以打零工為業的李姓男子在群組裡算是「大砲型」敢說敢言的網友，但他散播不實武漢肺炎疫情的行為，已觸犯傳染病防治法第63條規定「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」，李男聲稱台中確診超過500例、桃園中壢上千例已經引起民眾惶恐。警方偵訊完後依法將他函送台中地檢署進行後續調查。



警方籲請民眾針對來源不明且未經查證的訊息，勿私自臆測，也毋須恐慌，更不可以訛傳訛，任意製作散佈轉傳關於「嚴重特殊傳染性肺炎」（武漢肺炎）疫情的不實訊息，致引發大眾恐慌，這類行為將會觸法可開罰最高300萬元罰鍰。

刑事局統計全國關於武漢肺炎假疫情查處案件總量，統計從2020年1月23日至年2月4日，全國警察機關偵辦武漢肺炎相關網路假訊息案件計31件，其中偵查中的有19件、完成移送案件共12件。

警方說明：上述行為將違反傳染病防治法第63條、或社會秩序維護法第63條第5款移送檢方偵辦；有關「嚴重特殊傳染性肺炎」（武漢肺炎）防疫措施，相關資訊民眾可上衛服部疾病管制署網站(嚴重特殊傳染性肺炎專區http://at.cdc.tw/YEc68Q)查詢最新公告內容，如有疑問也可撥打免付費傳染病諮詢專線—1922，將有專人提供疫情通報、傳染病諮詢，請民眾利用上述管道查詢疫情並安心防疫。

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