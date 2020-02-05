　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「武漢肺炎台中5百桃園上千例」　大砲網友line群造謠踢鐵板

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者張君豪／台北報導

正當武漢肺炎疫情正在全球延燒，台灣台中市居然有一名網友在手機LINE群組內張貼散播：「光台中確診超過五百了好嗎…桃園中壢昨天上千了」不實疫情訊息，造成網友恐慌，疾管署日前接獲民眾檢舉後向警方提告，刑事局偵三大隊4日上午在台中市約談這名涉案的李姓網友（33歲）到案說明。

▲刑事局偵三大隊第二隊隊長黃文圳說明散播假疫情男子查處經過（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局偵三大隊第二隊隊長黃文圳說明散播假疫情男子查處經過（圖／記者張君豪攝）

▲刑事局偵三大隊第二隊隊長黃文圳說明散播假疫情男子查處經過（圖／記者張君豪攝）

▲散播假疫情李姓男子在LINE亂說假疫情灌水病例數遭警方約談（圖／記者張君豪翻攝）

警方指出，包含疾管署中央流行疫情指揮中心在3日拿著民眾提供的網路截圖向警方報案，刑事局偵三大隊受理後展開偵辦，並在4日約談在該LINE群組內暱稱「R」網友的李姓男子到案說明，李男到案後僅向警方表示坦承犯行，但動機是出於關心武漢肺炎在台灣發展情勢，希望提醒民眾小心。

但警方指出，平日以打零工為業的李姓男子在群組裡算是「大砲型」敢說敢言的網友，但他散播不實武漢肺炎疫情的行為，已觸犯傳染病防治法第63條規定「散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者」，李男聲稱台中確診超過500例、桃園中壢上千例已經引起民眾惶恐。警方偵訊完後依法將他函送台中地檢署進行後續調查。

警方籲請民眾針對來源不明且未經查證的訊息，勿私自臆測，也毋須恐慌，更不可以訛傳訛，任意製作散佈轉傳關於「嚴重特殊傳染性肺炎」（武漢肺炎）疫情的不實訊息，致引發大眾恐慌，這類行為將會觸法可開罰最高300萬元罰鍰。

刑事局統計全國關於武漢肺炎假疫情查處案件總量，統計從2020年1月23日至年2月4日，全國警察機關偵辦武漢肺炎相關網路假訊息案件計31件，其中偵查中的有19件、完成移送案件共12件。

警方說明：上述行為將違反傳染病防治法第63條、或社會秩序維護法第63條第5款移送檢方偵辦；有關「嚴重特殊傳染性肺炎」（武漢肺炎）防疫措施，相關資訊民眾可上衛服部疾病管制署網站(嚴重特殊傳染性肺炎專區http://at.cdc.tw/YEc68Q)查詢最新公告內容，如有疑問也可撥打免付費傳染病諮詢專線—1922，將有專人提供疫情通報、傳染病諮詢，請民眾利用上述管道查詢疫情並安心防疫。

【其他新聞】

► 影／抓到了！嗆小燈泡媽：還有2個小孩可以動手　PO文女依恐嚇危安罪嫌送辦

► 影／變態割陰分屍兇嫌曝光！人間蒸發5天...萬華警方發布專刊全力緝捕

► 割陰分屍魔色邀「來我家洗澡」　租車棄屍GPS洩底...警搜山驚見慘狀

► 驚悚！2018台灣爆4件分屍案　迄今6人慘遭殺害...警嘆：真不平靜

►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！

ET快訊
第二架武漢包機「短期出差、老弱婦孺」優先　起飛時間協調中
第一批包機名單「數十人非台灣籍」　陸委會證實：都是陸配
整個大陸淪疫區！指揮中心：「中港澳」旅遊史回來都做居家檢疫1
LIVE／武漢肺炎維持11例！1例近期可出院　指揮中心說明最
主要傳染源是患者！大陸官方證實：「無症狀感染者」可能是感染源
第二批武漢台商包機改6日飛　徐正文：為了升級防護措施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

工作沒戴護目鏡…他左眼遭碎片割傷「近乎失明」！公司判賠120萬

「武漢肺炎台中5百桃園上千例」　大砲網友line群造謠踢鐵板

超商「掏槍撫摸」！他抬頭目睹嚇翻　噁男法庭辯：我濕疹癢癢不行嗎

放沖天炮遭圍毆內臟出血致死　法院判凶嫌賠464萬給他年邁雙親

撤下負面新聞代價「每周6萬元補償費」　財經周報發行人遭控恐嚇取財

里港警分局員警「行動翻譯機」　泰山所女警英、法、客語攏ㄟ通

華航機師遭控邀空姐進廁所…噁喊「妳這小妖精挺厲害」　判賠10萬確定

涉侵占中影遭限制出境　蔡正元拿「武漢肺炎」求解除：釀國家傷害！

扯鈴名人瞎扯要辦「世界盃」　受邀出國表演騙贊助640萬元

軍人夫回營區老婆就跑了　找3年心寒放生「我們是第二次結婚」

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

雙B男放身障停車證擺右邊遭開罰 以車擋人怒嗆開單員：是沒眼睛？

陳時中親上火線「歷史一刻關門」　逾24h未闔眼...記者會累到語塞

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

阿嬤「百寶袋冰箱」超市都輸慘　整櫃食材都記得！想吃什麼我煮

不配合防疫！他沒戴口罩闖醫院 自稱是大學教授...院長怒：可恥！

工作沒戴護目鏡…他左眼遭碎片割傷「近乎失明」！公司判賠120萬

「武漢肺炎台中5百桃園上千例」　大砲網友line群造謠踢鐵板

超商「掏槍撫摸」！他抬頭目睹嚇翻　噁男法庭辯：我濕疹癢癢不行嗎

放沖天炮遭圍毆內臟出血致死　法院判凶嫌賠464萬給他年邁雙親

撤下負面新聞代價「每周6萬元補償費」　財經周報發行人遭控恐嚇取財

里港警分局員警「行動翻譯機」　泰山所女警英、法、客語攏ㄟ通

華航機師遭控邀空姐進廁所…噁喊「妳這小妖精挺厲害」　判賠10萬確定

涉侵占中影遭限制出境　蔡正元拿「武漢肺炎」求解除：釀國家傷害！

扯鈴名人瞎扯要辦「世界盃」　受邀出國表演騙贊助640萬元

軍人夫回營區老婆就跑了　找3年心寒放生「我們是第二次結婚」

ICAO籲勿實施旅遊禁令　網友狂貼中華民國國旗：Taiwan！

通報疑肺炎個案...被台商大罵！蘇一峰醫師現又遭患者擺一道

住進童話城堡！宜蘭歐風夢幻民宿　田園環繞、必拍超萌馬車

「18年中古屋」屋況佳仍要重拉線？　網實際算出22坪花費：這筆不能省

奈良觀光重創遊客剩1/10　公園鹿群「沒人餵」餓瘋亂衝撞

中職／通過味全龍測試　游宗儒嘗試新訓練

【口罩之亂】薛承泰／從社會學角度看口罩之亂

鑽石公主號有武漢肺炎個案「曾入基隆港」指揮中心：要名單比對感染者身份

新竹市直達桃園機場巴士　票價150元「24小時不打烊」6日通車

捷運斯文男「手一拉」...留下一坨噁白黏液！她好心遞衛生紙「卻更爆炸」

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

社會熱門新聞

男為引人注意喊：我從武漢回來！300萬罰金讓他成為焦點

即／基隆民宅2樓深夜氣爆　屋主明顯死亡

煎餅店罵人去死！女韓粉撂人再鬧罷韓

高鳳路「奪命待轉區」搭藍色帳篷

快訊／爸爸放家人在公園下車　隨後自焚慘死車內

直播主控遭攝影師3P性侵　經紀人提誣告

帶小三道館內激戰！金牌教練撞壞沙發下場曝

派出所長值勤倒地亡…10歲女兒忍淚送走他

電子遊藝場槍響　犯嫌持刀拒捕

連千毅前老闆直播送「薄薄一片」　網友讚爆

21歲男離奇爬上區間車　下半身觸電燒焦

悔婚轉身嫁別人！她回頭糾纏前男友　狂撈533萬

知名駐美高官犯刑案　膽大矇騙紐約警察

拍賣30個抗菌口罩　執行署：過去都沒人要

更多熱門

相關新聞

不斷更新／香港新增3確診個案！

不斷更新／香港新增3確診個案！

武漢肺炎疫情持續擴大，大陸確診病例已達24324例，重症病例3219例，累計死亡病例490例，累計治癒出院892例。4日新增3887例確診、新增重症病例431例、新增65死、新增疑例3971例。

武漢肺炎波及台灣　林穎孟：把護照封面CHINA拿掉

武漢肺炎波及台灣　林穎孟：把護照封面CHINA拿掉

曾參與抗SARS行動　學者何美鄉：口罩沒那麼重要！洗手比較重要

曾參與抗SARS行動　學者何美鄉：口罩沒那麼重要！洗手比較重要

擔心感染不外出　台中餐廳推1千8送到家

擔心感染不外出　台中餐廳推1千8送到家

消除瘟疫「五年千歲遶境吃飯擔文化節」週末登場　

消除瘟疫「五年千歲遶境吃飯擔文化節」週末登場　

關鍵字：

刑事局偵三大隊假疫情武漢肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

幕後／武漢返台班機數十人非台灣籍　塞了中國籍配偶、家人

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

WHO：健康民眾戴口罩沒洗手感染武漢肺炎風險更高

即／居家檢疫「3人失聯」　市府動員找人

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

夜唱激喇低胸辣妹！　球星蔣智賢「KTV互摸偷腥」

鄭宜農「同居林予晞」2年曝感情現況

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

新確診案例驚爆　不在原本登機名單

第二批台商包機改期　媽媽帶2歲兒爆哭

李信盈被爆強迫同學替他打手槍

蔣智賢激喇辣妹！網爆「各縣市都有砲友還開小三趴」

更多

最夯影音

更多
進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？
蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面