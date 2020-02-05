新冠肺炎衝擊台商　江蘇發布「法律指導建議」因應





▲江蘇為受疫情影響的台商提供法律服務。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

新型冠狀病毒感染肺炎疫情爆發，影響大陸各地開工、開學情況，目前已有台商投資大本營江蘇，於昨（4日）針對台資企業，發布「疫情期間台企生產經營法律指導建議」，提供相關法律服務；蘇州方面，也發布10項支持措施，協助企業度過難關。

江蘇省包括南京、蘇州、宿遷等地，均為台商投資大本營，其中，江蘇台資企業在大陸上市數量為全大陸第一，江蘇昆山更有「小台北」之稱。

▲武漢肺炎蔓延，民眾做好自主健康防護。（圖／記者李毓康攝）

為降低台資企業在武漢肺炎疫情中受波及程度，江蘇省台辦日前商請律師事務所，按大陸國務院、各部委和地方政府政策，以及相關規章，提供相關法律服務予台資企業參考。

內容包括在勞動用工、商務合約及幾種常見合約履行、疫情防控及安全管理等議題，提醒台商注意有關事項，如中央將春節假期延長至2日，江蘇要求企業非特殊情況不得在9日前復工，和相應的合約履行注意事項、如何確保自身權益等，並呼籲企業配合疫情防控的需求。

值得注意的是，大陸台商許多為中小企業，江蘇省蘇州市日前也發布支持中小企業的十項措施，幫助受新冠肺炎影響經營的企業度過難關，其中有加大金融支持、穩定職工隊伍、減輕企業負擔三大領域。

內容包括，落實國家開發銀行蘇州分行，首批發放的20億元人民幣的緊急融資額度，推動蘇州銀行、蘇州農商行發放專項項目貸款，降低利率；同時，鼓勵金融機構提供保障性金融服務，企業可緩繳社會保險費，並對承租國有資產類經營用房的中小企業減免房租，以及減免或可延遲交納企業稅費等。

對外貿易方面，江蘇省貿促會宣布，將為受疫情影響，無法如期履行或不能履行國際貿易合約的企業，出具相關不可抗力事實性證明，並為急需企業開通假期綠色通道，減少損失、穩定貿易。

▼武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

