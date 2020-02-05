還有800多名滯留台商盼回台　湖北省台辦：盡快辦理

▲東方航空專機抵台，我人員立即進行檢查消毒作業。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

第1批台商周一（3日）自武漢搭乘專機深夜抵台後，5日還有第2批台商將循同一個模式回台。湖北省台辦副主任、新聞發言人邢軍志4日表示，尚有800名台商滯留湖北，都表示希望盡快返台，因此將在最短時間內，持續透過春節加班機運送回台。

1月23日武漢封城後，滯留湖北台商約1000多人，台灣經協調成功啟動專機運送回台程序，湖北省第一批回台人數247人，其中一人確診武漢肺炎，其餘目前正進行隔離14天觀察中。

邢軍志4日接受陸媒《中國新聞網》專訪，表示目前還有800多名台商滯留湖北，並希望盡快返台，當中有些是臨時到湖北出差，有些是春節探親、家庭團聚的，部分人還帶著老小。

對於首批搭專機抵台的台商中，出現武漢肺炎確診案例，邢軍志回應，登機前已對247人進行過3次體溫測量，且每人都簽下申請返台承諾書，其中一項內容即指過去14天內未接觸確診和疑似武漢肺炎病患。

邢軍志表示，在登機前已先將1名發燒、2名證件不合格的台商攔下，沒有讓他們登機；另外，他也分別透露滯留台商中武漢肺炎確診及疑似病例的情況，確診患者為發燒7天後於29日告知地方台辦，31日入院隔離，還有3位疑似病患也住進醫院隔離觀察，新型冠狀病毒檢測最終為陰性，狀況穩定。

最後，邢軍志表示目前除了武漢外，湖北其他各市州台商，都沒有出現疑似或確診病例。