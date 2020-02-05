　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

還有800多名滯留台商盼回台　湖北省台辦：盡快辦理

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼因應武漢肺炎疫情,武漢台商撤僑專機返台,預定執行接駁作業的機棚,專機抵達機棚,艙門已開。（圖／記者李毓康攝）

▲東方航空專機抵台，我人員立即進行檢查消毒作業。（圖／記者李毓康攝）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

第1批台商周一（3日）自武漢搭乘專機深夜抵台後，5日還有第2批台商將循同一個模式回台。湖北省台辦副主任、新聞發言人邢軍志4日表示，尚有800名台商滯留湖北，都表示希望盡快返台，因此將在最短時間內，持續透過春節加班機運送回台。

1月23日武漢封城後，滯留湖北台商約1000多人，台灣經協調成功啟動專機運送回台程序，湖北省第一批回台人數247人，其中一人確診武漢肺炎，其餘目前正進行隔離14天觀察中。

邢軍志4日接受陸媒《中國新聞網》專訪，表示目前還有800多名台商滯留湖北，並希望盡快返台，當中有些是臨時到湖北出差，有些是春節探親、家庭團聚的，部分人還帶著老小。

對於首批搭專機抵台的台商中，出現武漢肺炎確診案例，邢軍志回應，登機前已對247人進行過3次體溫測量，且每人都簽下申請返台承諾書，其中一項內容即指過去14天內未接觸確診和疑似武漢肺炎病患。

邢軍志表示，在登機前已先將1名發燒、2名證件不合格的台商攔下，沒有讓他們登機；另外，他也分別透露滯留台商中武漢肺炎確診及疑似病例的情況，確診患者為發燒7天後於29日告知地方台辦，31日入院隔離，還有3位疑似病患也住進醫院隔離觀察，新型冠狀病毒檢測最終為陰性，狀況穩定。

最後，邢軍志表示目前除了武漢外，湖北其他各市州台商，都沒有出現疑似或確診病例。

ET快訊
雪碧「偷生女賴帳17萬」　白吃白住月子中心15天驚動警察
快訊／湖北武漢肺炎確診一夜暴增3156例、65死　27城市封
2縣市大雨特報入夜探12度！下波鋒面報到時間曝　更強冷空氣接
快訊／南京、寧波、福州封城！防堵武漢肺炎　27座城市封閉式管
第二批武漢台商包機改6日飛　徐正文：為了升級防護措施
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

快訊／湖北武漢肺炎確診一夜暴增3156例、65死　27城市封閉

溫州現場／留守台商30人「暫無回台打算」　協會配送消毒水、口罩

新冠肺炎衝擊台商　江蘇發布「法律指導建議」因應

快訊／南京、寧波、福州封城！防堵武漢肺炎　27座城市封閉式管理

還有800多名滯留台商盼回台　湖北省台辦：盡快辦理

深圳版「小湯山」醫院開始動工　增1000床位收治武漢肺炎患者

「飯不敢吃飽、水不敢喝多」！支援湖北重症護理師寫日記吐心聲

未過驗！首批滯留台商3人無法登機　湖北台辦：還有800多人等返台

深夜變卦！第二批武漢台商包機改6日飛　徐正文：為升級防護措施

人進不來！台商大城鄭州宣布封城　iPhone「貨出去」備受關注

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

雙B男放身障停車證擺右邊遭開罰 以車擋人怒嗆開單員：是沒眼睛？

陳時中親上火線「歷史一刻關門」　逾24h未闔眼...記者會累到語塞

阿嬤「百寶袋冰箱」超市都輸慘　整櫃食材都記得！想吃什麼我煮

口罩搶不到！醫曝延長壽命技巧　小紗布墊內面、醫療用+可水洗

武漢台商專機回台多1確診病例！陳時中沮喪落淚：同仁都很努力...

快訊／湖北武漢肺炎確診一夜暴增3156例、65死　27城市封閉

溫州現場／留守台商30人「暫無回台打算」　協會配送消毒水、口罩

新冠肺炎衝擊台商　江蘇發布「法律指導建議」因應

快訊／南京、寧波、福州封城！防堵武漢肺炎　27座城市封閉式管理

還有800多名滯留台商盼回台　湖北省台辦：盡快辦理

深圳版「小湯山」醫院開始動工　增1000床位收治武漢肺炎患者

「飯不敢吃飽、水不敢喝多」！支援湖北重症護理師寫日記吐心聲

未過驗！首批滯留台商3人無法登機　湖北台辦：還有800多人等返台

深夜變卦！第二批武漢台商包機改6日飛　徐正文：為升級防護措施

人進不來！台商大城鄭州宣布封城　iPhone「貨出去」備受關注

額溫槍缺乏還要給國外訂單　侯友宜籲中央比照口罩限制出口

雪碧爆坐月子沒付錢！「孩子的爸」郭柏均連續7招賴帳　業者直衝警局告詐欺

泰國73歲嬤打敗武漢肺炎！　康復出院「高舉勝利手勢」揭心路歷程

熊熊新歡曝光！路邊「驗肌撫背調情」全被攝　隔口罩親吻摸摸抓抓帶回家

夜唱激喇低胸辣妹！　球星蔣智賢「KTV互摸偷腥」全被拍…3年前才爆偷吃女粉絲

「健康民眾戴口罩感染武漢肺炎風險更高」　WHO代表：看不到一般人戴的好處

娶身價上億阿嬌…幫夫運超旺！　「醫界王陽明」賴弘國月賺300萬

南亞科1月營收為近三月高點　防疫照顧假是否給薪「仍在研議中」

武漢肺炎危機！韓劇記者會「緊急改成線上發布」　尹賢敏、高聖熙、成東日都受影響

付出一切「感情奴隸」星座Top 3 ！巨蟹累積傷口、天蠍等自己放手

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

大陸熱門新聞

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

湖南28歲醫連10天抗疫　過勞猝死

南京、寧波、福州封城！累計27座城市封管

武漢男欺騙醫生　找親友聚餐害5人感染

升級防護　第二批台商包機改6日飛

台商大城鄭州宣布封城「閉環管理」

湖北台辦：還有800多人等返台

接武漢兒回家！永州人大高官隱瞞被罵爆

女房東抗肺炎「1200戶房租減半」！每月少收340萬

陸專家曝「2藥物」有效抑制新冠病毒

陸科學家發現病毒出現「驚人突變」

支援湖北重症護理師：飯不敢吃飽、水不敢喝多

更多熱門

相關新聞

HBL8強賽將打閉門賽

HBL8強賽將打閉門賽

即將在9日開打的HBL男女甲級8強賽，因武漢肺炎疫情影響，再度更改政策，目前將改為不開放觀眾進場，進行閉門賽事，降低群聚感染的風險。

醫師分析武肺直侵下呼吸道　寶傑：完美病毒

醫師分析武肺直侵下呼吸道　寶傑：完美病毒

第11例確診個案：50多歲男從武漢返台

第11例確診個案：50多歲男從武漢返台

對抗武漢肺炎有三寶！「醫師」陳其邁親自示範：遠離病毒沒煩惱

對抗武漢肺炎有三寶！「醫師」陳其邁親自示範：遠離病毒沒煩惱

曾被陸網罵翻！金義聖「捐10萬醫療手套」到武漢

曾被陸網罵翻！金義聖「捐10萬醫療手套」到武漢

關鍵字：

湖北中國大陸台灣武漢肺炎新型冠狀病毒

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 Kobe 反送中 捷運環狀線 澳洲大火 王令麟 口罩 謝和弦 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 石虎 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 柯文哲 柯P 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

獨／武漢首例確診台商 盼回台診治

即／居家檢疫「3人失聯」　市府動員找人

光南免費發50萬片口罩…25家門市公開

偶遇鍾明軒「全妝穿碎花裙」

7旬翁確診武漢肺炎　接觸破百人

武漢台商1名確診！指揮官陳時中沮喪落淚

李信盈被爆強迫同學替他打手槍

陳時中2度拭淚談確診再1例

「1片8元不用去搶」網紅開放買口罩

謝和弦爆她「接高級飯局陪有錢男人」　Keanna反擊了

即／基隆民宅2樓深夜氣爆　屋主明顯死亡

今晚冷空氣發威！中部以北下探13度

陳時中落下男兒淚…PO文30分鐘2.6萬人灌爆

阿中部長「鐵人行程」曝！網傻：上次睡覺2天前

即／湖北確診一夜暴增3156例　65人死亡

更多

最夯影音

更多
進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？

進口就好！花什麼2億蓋口罩廠　周錫瑋：民進黨是在哈囉？
蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

蕭亞軒遭劈腿霸氣「喀擦剪斷它」　容祖兒嚇傻：剪哪裡！？

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

武漢專機抵台！247名台商到家　直送「機棚檢疫」接駁隔離安置

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

7天限購2片！6日起「實名制」買口罩 超商全停售...依身分證字號尾數分流

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

一天賺不到100！仍堅持靠自己　68歲阿伯賣糖維生「養八旬母」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面