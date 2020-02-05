溫州現場／留守台商30人「暫無回台打算」　協會配送消毒水、口罩





▲溫州市台辦和市台商協會為台商免費配送消毒水。（圖／台商提供）

記者陳政錄／台北報導

因應新冠肺炎疫情，浙江各地近日接連增強人員管制，溫州2日零時起實施「半封城」後，目前據當地台商協會統計，留守台商台胞及家屬約30人，均備有防護用品和物資，尚無出現受感染或隔離的情況，台協和台辦主動也向台商配送口罩、消毒水等抗疫防護用品，確保「健康無虞。」

溫州市台協會長張憲清指出，當地政府推出應對管控措施後，當地台商均能理解和支持，並自覺居家盡量減少外出，加強自身防護，避免流動增加風險。目前，他所在地的菜場超市正常營業，水電氣等方面供應照常。

▲溫州2月2日半封城後，街上相對冷清。（圖／讀者提供）

張憲清說，在溫州發展的台灣人中，多數因返台過年尚未回來，提前返回者也都「做好了心理準備」，事先籌備好各項物資，目前日常生活基本沒太大影響，也暫時沒有回台的意向，先留在當地共同抗疫。

據了解，疫情出現後，溫州市台協和台辦透過社交軟體，提供防控疫情公告和個人衛生防疫常識，主動配送和幫助台商台胞購置抗疫防護用品，逐一上門免費配送消毒水。

▲溫州各小區門口安排防疫人員。（圖／讀者提供）

溫州市台辦指出，兩岸同胞是一家人，溫州市台辦和溫州市台商協會將及時解決在溫台商的需求和困難。希望能與溫州市民一同共克時艱，完成疫情防控。

張憲清在先前受訪時也提到，溫州2日零時起至8日24時止，限每戶家庭每兩天只允許一人外出採買，最大限度減少人員流動，控制疫情傳播後，溫州台辦和台協正聯繫和掌握留在溫州的人員情況，另對於是否有短期來溫州出差、探親、旅遊，或未被協會掌握到的台灣民眾，也在瞭解統計，以提供相應的幫助。

▼武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

