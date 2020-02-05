快訊／南京、寧波、福州封城！防堵武漢肺炎　27座城市封閉式管理

▲武漢肺炎疫情持續延燒。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

武漢肺炎疫情持續擴大，確診人數突破2萬人，繼杭州4日凌晨宣布封城，江蘇南京市、福建福州市、浙江寧波市也宣布封城。南京市公告即日起全面實行「小區封閉管理」，管理期間小區僅留1個進出口，出入車輛必需接受登記、測量體溫並配戴口罩。

南京市4日晚間11點左右，在微博上發布封城通告，表示即日起到武漢肺炎疫情結束，都會全面加強小區防疫工作，並公布8條措施。內容包括「全面實施小區封閉式管理」，對於有務業的小區，原則上只保留一個進出通道，若無物業的小區，則由社區幹部一路到志工，組成隊伍進行封閉管理等措施，全程所有人需戴口罩，一律量體溫。

南京市人口總數至少833萬，距離武漢600多公里，目前共有44例武漢肺炎確診，宣布封城後，大陸全境已有27座城市處於封鎖狀態。最先宣布封城為1月23日的湖北省武漢市、鄂州市、仙桃市、枝江市、潛江市、天門市。

1月24日起，湖北省黃岡市、荊門市、咸寧市、赤壁市、孝感市、黃石市、宜昌市、恩施市、當陽市、十堰市。湖北省隨州市則在1月25日跟進封城。

浙江省溫州市2月2日封城。2月4日起，浙江省杭州市、寧波市、樂清市；河南省鄭州市；山東臨沂市；黑龍江省哈爾濱市；福建省福州市；江蘇省南京市、徐州市。