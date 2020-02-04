口罩實名制6日上路！不想排隊搶口罩前先上健保特約藥局地圖查詢

▲買口罩實名制6日上路。（圖／記者蔡玟君攝）

記者陳涵茵／台北報導

武漢疫情延燒引發口罩之亂，為了讓人人都能買到口罩，落實防疫，中央流行疫情指揮中心3日宣布口罩販售將採實名制，將於2月6日上路，對此，藥師公會全聯會今（4日）也召開記者會針對口罩配送問題，提出三3點聲明，未來將在網站上公告藥局口罩購買訊息。

藥師公會全聯會召開緊急會議決議，對於由社區藥局販售口罩，有部分單人藥局擔心和反應，人手不足難以應付，以及電腦插卡、讀卡的速度不夠快，容易被民眾謾罵等問題，藥師公會全聯會表示將義務性全力配合支持政府達成販售口罩及防疫工作，並免開立統一發票。提到工廠新生產的口罩要分配到藥局還來不及分裝，藥師公會全聯會理事長黃金舜表示會呼籲社區藥局辛苦點幫忙將口罩兩個兩個用夾鏈袋分裝，讓政府有時間去統一生產2個口罩的包裝，分送給健保藥局。

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參與防疫藥局每日至少提供2小時辦理販賣口罩及防疫工作，並公告與民眾，週日藥局是否開業由藥局自行決定。此外，公會也表示無故不參與此次防疫之健保特約藥局，各縣市藥師及藥劑生公會應實際了解後告知全聯會，若無正當理由，將由全聯會建請健保署直接與藥局解約。

▲藥師公會全聯會表示將全力配合政府防疫 。（圖／記者蔡玟君攝）

中央流行疫情指揮中心宣布未來民眾購買口罩，必須持健保卡並且依據身份證字號單雙號分流購買，7天限購2片。原先超商通路自4日起停止販售；健保署兩天內修改全國電腦資料庫系統並完成測試，由郵差配送口罩至全國6,505家健保特約藥局，每家藥局每天配發200片成人口罩、50片兒童口罩；另偏鄉地區將由當地衛生所代為處理。民眾自2月6日起，可持本人「健保卡」前往購買，每張健保卡可用10元購買2片口罩，7天內不能重複購買。

至於民眾該何時去買才適當，藥師公會全聯會理事長黃金舜則表示，每個地區交通環境都不一樣，社區藥局針對當區社區民眾針對習性來，藥局也有其他處方調配的時間，需要花時間調配，會請藥局公告口罩開賣時間，避免民眾排隊浪費時間。

為避免出現大排長龍情況，公會將宣導藥局規劃每日口罩購買時段，領取號碼牌，排隊購買，也希望民眾諒解，當藥局陰處方或相關業務忙碌時，可利用健保特約藥局地圖，即時查詢至附近藥局購買，此外52個偏鄉地區將由衛生所提供口罩購買服務。

＊健保特約藥局地圖：點此。